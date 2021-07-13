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"الخارجية" تعرب عن بالغ الأسى لحادث حريق مستشفى الحسين في العراق

أكّدت وقوف المملكة وتضامنها التام مع الشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية في جمهورية العراق الشقيقة، وما نتج عنه من وفيات ومصابين.

وأكّدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها التام مع جمهورية العراق والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل.

وعبّرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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"الخارجية" تعرب عن بالغ الأسى لحادث حريق مستشفى الحسين في العراق
سبق

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية في جمهورية العراق الشقيقة، وما نتج عنه من وفيات ومصابين.

وأكّدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها التام مع جمهورية العراق والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل.

وعبّرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442
12:33 PM

"الخارجية" تعرب عن بالغ الأسى لحادث حريق مستشفى الحسين في العراق

أكّدت وقوف المملكة وتضامنها التام مع الشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية في جمهورية العراق الشقيقة، وما نتج عنه من وفيات ومصابين.

وأكّدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها التام مع جمهورية العراق والشعب العراقي الشقيق في هذا المصاب الجلل.

وعبّرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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