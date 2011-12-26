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الشباب يخسر خدمات "بانيغا" أمام الهلال

خسر الشباب خدمات النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا؛ إذ تأكد غياب اللاعب عن مباراة فريقه أمام الهلال الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب تراكم البطاقات.

ومنح تركي الخضير حكم مباراة الشباب والباطن، التي أقيمت لحساب الجولة العاشرة بطاقة صفراء للنجم الأرجنتيني عند الدقيقة الـ12 من عمر المباراة بسبب مشادة كلامية جرت بينهما.

الشباب الهلال الباطن الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يخسر خدمات "بانيغا" أمام الهلال
سبق

خسر الشباب خدمات النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا؛ إذ تأكد غياب اللاعب عن مباراة فريقه أمام الهلال الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب تراكم البطاقات.

ومنح تركي الخضير حكم مباراة الشباب والباطن، التي أقيمت لحساب الجولة العاشرة بطاقة صفراء للنجم الأرجنتيني عند الدقيقة الـ12 من عمر المباراة بسبب مشادة كلامية جرت بينهما.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
09:39 PM

الشباب يخسر خدمات "بانيغا" أمام الهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خسر الشباب خدمات النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا؛ إذ تأكد غياب اللاعب عن مباراة فريقه أمام الهلال الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب تراكم البطاقات.

ومنح تركي الخضير حكم مباراة الشباب والباطن، التي أقيمت لحساب الجولة العاشرة بطاقة صفراء للنجم الأرجنتيني عند الدقيقة الـ12 من عمر المباراة بسبب مشادة كلامية جرت بينهما.

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