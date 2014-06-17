"بني شبيب" تحتفل بزفاف 6 عرسان في الطائف

احتفلت قبيلة بني شبيب من بني الحارث، بزفاف 6 عرسان في حفل اعتادت قبيلة بني شبيب على تنظيمه سنويًّا؛ حيث أقامت حفل الزواج الجماعي وعددًا من الأنشطة والكلمات والأمسيات الشعرية، وتخلله أوبريت وعرضات شعبية أحياها عدد من الشعراء".