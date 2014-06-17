احتفلت قبيلة بني شبيب من بني الحارث، بزفاف 6 عرسان في حفل اعتادت قبيلة بني شبيب على تنظيمه سنويًّا؛ حيث أقامت حفل الزواج الجماعي وعددًا من الأنشطة والكلمات والأمسيات الشعرية، وتخلله أوبريت وعرضات شعبية أحياها عدد من الشعراء".
"بني شبيب" تحتفل بزفاف 6 عرسان في الطائف
احتفلت قبيلة بني شبيب من بني الحارث، بزفاف 6 عرسان في حفل اعتادت قبيلة بني شبيب على تنظيمه سنويًّا؛ حيث أقامت حفل الزواج الجماعي وعددًا من الأنشطة والكلمات والأمسيات الشعرية، وتخلله أوبريت وعرضات شعبية أحياها عدد من الشعراء".
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"بني شبيب" تحتفل بزفاف 6 عرسان في الطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-17
17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
11:16 AM
"بني شبيب" تحتفل بزفاف 6 عرسان في الطائف
احتفلت قبيلة بني شبيب من بني الحارث، بزفاف 6 عرسان في حفل اعتادت قبيلة بني شبيب على تنظيمه سنويًّا؛ حيث أقامت حفل الزواج الجماعي وعددًا من الأنشطة والكلمات والأمسيات الشعرية، وتخلله أوبريت وعرضات شعبية أحياها عدد من الشعراء".
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