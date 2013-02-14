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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12204 نقاط

بتداولات بلغت 7.7 مليارات ريال لـ190 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 175.54 نقطة ليقفل عند مستوى 12204.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 190 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 153 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تهامة، وأميانتيت، وأنابيب الشرق، والكابلات السعودية، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات تنمية، وجدوى ريت السعودية، وإسمنت الشرقية، وإسمنت المدينة، وساكو الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و2.36%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، وأنابيب الشرق، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأنابيب الشرق، والإنماء، والجزيرة، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 304.42 نقاط ليقفل عند مستوى 25105.77 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 158 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم تقاسمتها 6015 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12204 نقاط
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 175.54 نقطة ليقفل عند مستوى 12204.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 190 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 153 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تهامة، وأميانتيت، وأنابيب الشرق، والكابلات السعودية، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات تنمية، وجدوى ريت السعودية، وإسمنت الشرقية، وإسمنت المدينة، وساكو الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و2.36%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، وأنابيب الشرق، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأنابيب الشرق، والإنماء، والجزيرة، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 304.42 نقاط ليقفل عند مستوى 25105.77 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 158 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم تقاسمتها 6015 صفقة.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
04:14 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:34 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12204 نقاط

بتداولات بلغت 7.7 مليارات ريال لـ190 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 175.54 نقطة ليقفل عند مستوى 12204.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 190 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 153 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تهامة، وأميانتيت، وأنابيب الشرق، والكابلات السعودية، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات تنمية، وجدوى ريت السعودية، وإسمنت الشرقية، وإسمنت المدينة، وساكو الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و2.36%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، ودار الأركان، والجزيرة، وأنابيب الشرق، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأنابيب الشرق، والإنماء، والجزيرة، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 304.42 نقاط ليقفل عند مستوى 25105.77 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 158 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم تقاسمتها 6015 صفقة.

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200 مليار دولار ..

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