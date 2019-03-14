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العربي: تأجيل مباريات نصف نهائي كأس "محمد السادس"

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل مباريات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.


وقال: نظرًا للمستجدات الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، وحرصًا من الاتحاد العربي لكرة القدم على أهمية الاحترازات الوقائية في الدول؛ فقد تقرّر تأجيل مباريات نصف النهائي من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال حتى إشعار آخر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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العربي: تأجيل مباريات نصف نهائي كأس "محمد السادس"
سبق

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل مباريات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.


وقال: نظرًا للمستجدات الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، وحرصًا من الاتحاد العربي لكرة القدم على أهمية الاحترازات الوقائية في الدول؛ فقد تقرّر تأجيل مباريات نصف النهائي من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال حتى إشعار آخر.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
04:09 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:30 PM

العربي: تأجيل مباريات نصف نهائي كأس "محمد السادس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل مباريات نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.


وقال: نظرًا للمستجدات الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، وحرصًا من الاتحاد العربي لكرة القدم على أهمية الاحترازات الوقائية في الدول؛ فقد تقرّر تأجيل مباريات نصف النهائي من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال حتى إشعار آخر.

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