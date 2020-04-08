النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

757 وفاة و6180 إصابة بكورونا في 24 ساعة بإسبانيا

إجمالي الوفيات بلغ 14555 حالة والإصابات 146690

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 757 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14555 حالة.

ووفق "رويترز" كشفت الوزارة عن تسجيل 6180 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 146690.

فيروس كورونا الجديد إسبانيا

الرئيسية/ محطات

اعلان
757 وفاة و6180 إصابة بكورونا في 24 ساعة بإسبانيا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 757 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14555 حالة.

ووفق "رويترز" كشفت الوزارة عن تسجيل 6180 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 146690.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
12:56 PM

757 وفاة و6180 إصابة بكورونا في 24 ساعة بإسبانيا

إجمالي الوفيات بلغ 14555 حالة والإصابات 146690

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,168

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 757 وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 14555 حالة.

ووفق "رويترز" كشفت الوزارة عن تسجيل 6180 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 146690.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,987
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,082
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,747
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,037

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة