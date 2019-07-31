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ينبع .. إنقاذ شاب من مضاعفات أنيميا الدم المنجلية

كان يعاني آلاماً حادة في الصدر وصعوبة في التنفس

تمكّن فريق طبي في مستشفى ينبع العام، من إنقاذ شاب في العقد الثالث من العمر كان يعاني آلاماً حادة في الصدر وصعوبة في التنفس، نتيجة مضاعفات مرض أنيميا الدم المنجلية.

تفصيلاً، كان المريض يعاني متلازمة الصدر الحادة من الدرجة الرابعة، وفشلاً حاداً في وظائف التنفس من الدرجة الأولى، وبعد التشخيص تم إعداد فريق طبي بمستشفى ينبع العام؛ حيث تقرّر إدخال المريض إلى قسم العناية المركّزة على الفور، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وإعطاؤه العلاجات اللازمة كافة لحالة المريض، وأُجري له تغيير جزئي للدم في إجراءٍ يُتخذ لأول مرة بالمستشفى.

وبالمتابعة الدقيقة من قِبل أطباء وتمريض قسم العناية المركزة تحسّنت الحالة الصحية للمريض، وتمّ فصله عن أجهزة التنفس الصناعي بعد أن أكمل ثمانية أيام متواصلة، وبعد ذلك تمّ عمل علاج طبيعي للحالة وتمارين للصدر باستخدام جهاز قياس التنفس –وبحمد الله– تماثل للشفاء وهو بصحة جيدة.

وتمّ إنهاء إجراءات خروج المريض من المستشفى بعد الاطمئنان على وضعه الصحي، وعمل جميع الفحوص اللازمة، والتنسيق له عبر العيادات الخارجية لمتابعة حالته بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنوّرة- قسم أمراض الدم.

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ينبع .. إنقاذ شاب من مضاعفات أنيميا الدم المنجلية
سبق

تمكّن فريق طبي في مستشفى ينبع العام، من إنقاذ شاب في العقد الثالث من العمر كان يعاني آلاماً حادة في الصدر وصعوبة في التنفس، نتيجة مضاعفات مرض أنيميا الدم المنجلية.

تفصيلاً، كان المريض يعاني متلازمة الصدر الحادة من الدرجة الرابعة، وفشلاً حاداً في وظائف التنفس من الدرجة الأولى، وبعد التشخيص تم إعداد فريق طبي بمستشفى ينبع العام؛ حيث تقرّر إدخال المريض إلى قسم العناية المركّزة على الفور، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وإعطاؤه العلاجات اللازمة كافة لحالة المريض، وأُجري له تغيير جزئي للدم في إجراءٍ يُتخذ لأول مرة بالمستشفى.

وبالمتابعة الدقيقة من قِبل أطباء وتمريض قسم العناية المركزة تحسّنت الحالة الصحية للمريض، وتمّ فصله عن أجهزة التنفس الصناعي بعد أن أكمل ثمانية أيام متواصلة، وبعد ذلك تمّ عمل علاج طبيعي للحالة وتمارين للصدر باستخدام جهاز قياس التنفس –وبحمد الله– تماثل للشفاء وهو بصحة جيدة.

وتمّ إنهاء إجراءات خروج المريض من المستشفى بعد الاطمئنان على وضعه الصحي، وعمل جميع الفحوص اللازمة، والتنسيق له عبر العيادات الخارجية لمتابعة حالته بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنوّرة- قسم أمراض الدم.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
12:03 PM

ينبع .. إنقاذ شاب من مضاعفات أنيميا الدم المنجلية

كان يعاني آلاماً حادة في الصدر وصعوبة في التنفس

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تمكّن فريق طبي في مستشفى ينبع العام، من إنقاذ شاب في العقد الثالث من العمر كان يعاني آلاماً حادة في الصدر وصعوبة في التنفس، نتيجة مضاعفات مرض أنيميا الدم المنجلية.

تفصيلاً، كان المريض يعاني متلازمة الصدر الحادة من الدرجة الرابعة، وفشلاً حاداً في وظائف التنفس من الدرجة الأولى، وبعد التشخيص تم إعداد فريق طبي بمستشفى ينبع العام؛ حيث تقرّر إدخال المريض إلى قسم العناية المركّزة على الفور، ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي، وإعطاؤه العلاجات اللازمة كافة لحالة المريض، وأُجري له تغيير جزئي للدم في إجراءٍ يُتخذ لأول مرة بالمستشفى.

وبالمتابعة الدقيقة من قِبل أطباء وتمريض قسم العناية المركزة تحسّنت الحالة الصحية للمريض، وتمّ فصله عن أجهزة التنفس الصناعي بعد أن أكمل ثمانية أيام متواصلة، وبعد ذلك تمّ عمل علاج طبيعي للحالة وتمارين للصدر باستخدام جهاز قياس التنفس –وبحمد الله– تماثل للشفاء وهو بصحة جيدة.

وتمّ إنهاء إجراءات خروج المريض من المستشفى بعد الاطمئنان على وضعه الصحي، وعمل جميع الفحوص اللازمة، والتنسيق له عبر العيادات الخارجية لمتابعة حالته بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنوّرة- قسم أمراض الدم.

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