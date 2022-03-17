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الكويت: حجر صحي إلزامي للقادمين من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا

لمدة 14 يوماً للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم، تعميماً بشأن تطبيق الحجر الصحي المؤسسي (الإلزامي) لمدة 14 يوماً للقادمين من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، إضافةً إلى الدول السابقة وهي: مصر، والصين، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، والعراق، وإيران.

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي أن هذا التعميم جاء بناءً على تعليمات السلطات الصحية في الكويت الخاصة بالحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

وأضافت أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً للقادمين إلى مطار الكويت الدولي من بقية دول العالم، مبينةً أن هذا التعميم سيطبق من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت: حجر صحي إلزامي للقادمين من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا
سبق

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم، تعميماً بشأن تطبيق الحجر الصحي المؤسسي (الإلزامي) لمدة 14 يوماً للقادمين من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، إضافةً إلى الدول السابقة وهي: مصر، والصين، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، والعراق، وإيران.

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي أن هذا التعميم جاء بناءً على تعليمات السلطات الصحية في الكويت الخاصة بالحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

وأضافت أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً للقادمين إلى مطار الكويت الدولي من بقية دول العالم، مبينةً أن هذا التعميم سيطبق من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
07:44 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:09 PM

الكويت: حجر صحي إلزامي للقادمين من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا

لمدة 14 يوماً للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم، تعميماً بشأن تطبيق الحجر الصحي المؤسسي (الإلزامي) لمدة 14 يوماً للقادمين من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا، إضافةً إلى الدول السابقة وهي: مصر، والصين، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، والعراق، وإيران.

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي أن هذا التعميم جاء بناءً على تعليمات السلطات الصحية في الكويت الخاصة بالحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

وأضافت أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً للقادمين إلى مطار الكويت الدولي من بقية دول العالم، مبينةً أن هذا التعميم سيطبق من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر.

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