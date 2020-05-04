أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 55 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في منطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس "كورونا". ووفقاً لمصادر، فإن أغلب تلك الحالات المسجلة بمنطقة جازان بشكل عام تعود لعمالة وافدة مخالطة للمصاب الأول في إسكانات العمالة ببيش، حيث سجلت بيش 53 حالة، والعيدابي حالة واحدة، وكذلك صبيا حالة واحدة . وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 482 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 369، ومدينة جازان 68 إصابة، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، وصبيا 6، الطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1.

55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في منطقة جازان.. "العيدابي" تسجل أول حالة محمد المواسي سبق 2020-05-04 أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 55 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في منطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس "كورونا".



ووفقاً لمصادر، فإن أغلب تلك الحالات المسجلة بمنطقة جازان بشكل عام تعود لعمالة وافدة مخالطة للمصاب الأول في إسكانات العمالة ببيش، حيث سجلت بيش 53 حالة، والعيدابي حالة واحدة، وكذلك صبيا حالة واحدة .



وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 482 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 369، ومدينة جازان 68 إصابة، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، وصبيا 6، الطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 04:00 PM

اخر تعديل 04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 04:06 PM

55 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في منطقة جازان.. "العيدابي" تسجل أول حالة أغلبها لعمالة وافدة مخالطة.. إجمالي الإصابات بالمنطقة 482 حالة تم تسجيلها





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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 55 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في منطقة جازان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس "كورونا".



ووفقاً لمصادر، فإن أغلب تلك الحالات المسجلة بمنطقة جازان بشكل عام تعود لعمالة وافدة مخالطة للمصاب الأول في إسكانات العمالة ببيش، حيث سجلت بيش 53 حالة، والعيدابي حالة واحدة، وكذلك صبيا حالة واحدة .



وبلغ عدد الإصابات الإجمالي بمنطقة جازان 482 حالة إصابة تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 369، ومدينة جازان 68 إصابة، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، وصبيا 6، الطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1.