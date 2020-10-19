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صادرات نفط السعودية بلغت 6.99 مليون برميل يوميًا في أغسطس

الحرق المباشر للخام في المملكة زاد إلى 702 ألف برميل يوميًا

أظهرت بيانات اليوم، أن صادرات النفط والمنتجات النفطية السعودية بلغت 6.99 مليون برميل يوميًا في شهر أغسطس.

وبحسب "رويترز"، فقد زاد الحرق المباشر للخام في المملكة من 57 ألف برميل يوميا إلى 702 ألف برميل يوميًا في أغسطس.

وأشارت إلى نمو إنتاج الخام السعودي 0.505 مليون برميل يوميًا مقارنة مع الشهر السابق إلى 8.984 مليون برميل يوميًا في أغسطس.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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صادرات نفط السعودية بلغت 6.99 مليون برميل يوميًا في أغسطس
سبق

أظهرت بيانات اليوم، أن صادرات النفط والمنتجات النفطية السعودية بلغت 6.99 مليون برميل يوميًا في شهر أغسطس.

وبحسب "رويترز"، فقد زاد الحرق المباشر للخام في المملكة من 57 ألف برميل يوميا إلى 702 ألف برميل يوميًا في أغسطس.

وأشارت إلى نمو إنتاج الخام السعودي 0.505 مليون برميل يوميًا مقارنة مع الشهر السابق إلى 8.984 مليون برميل يوميًا في أغسطس.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
03:47 PM

صادرات نفط السعودية بلغت 6.99 مليون برميل يوميًا في أغسطس

الحرق المباشر للخام في المملكة زاد إلى 702 ألف برميل يوميًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات اليوم، أن صادرات النفط والمنتجات النفطية السعودية بلغت 6.99 مليون برميل يوميًا في شهر أغسطس.

وبحسب "رويترز"، فقد زاد الحرق المباشر للخام في المملكة من 57 ألف برميل يوميا إلى 702 ألف برميل يوميًا في أغسطس.

وأشارت إلى نمو إنتاج الخام السعودي 0.505 مليون برميل يوميًا مقارنة مع الشهر السابق إلى 8.984 مليون برميل يوميًا في أغسطس.

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