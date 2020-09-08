فلسطين: 717 إصابة جديدة بكورونا
تسجيل 10 وفيات و718 حالة تعافٍ
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات، و717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و718 حالة تعافٍ، بعد إجراء 5560 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 68.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.2 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.
فلسطين
فيروس كورونا الجديد
فلسطين: 717 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-09-08
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات، و717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و718 حالة تعافٍ، بعد إجراء 5560 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 68.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.2 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
04:38 PM
فلسطين: 717 إصابة جديدة بكورونا
تسجيل 10 وفيات و718 حالة تعافٍ
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات، و717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و718 حالة تعافٍ، بعد إجراء 5560 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 68.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.2 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.