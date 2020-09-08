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"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين: 717 إصابة جديدة بكورونا

تسجيل 10 وفيات و718 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات، و717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و718 حالة تعافٍ، بعد إجراء 5560 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 68.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.2 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين: 717 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات، و717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و718 حالة تعافٍ، بعد إجراء 5560 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 68.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.2 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
04:38 PM

فلسطين: 717 إصابة جديدة بكورونا

تسجيل 10 وفيات و718 حالة تعافٍ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات، و717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و718 حالة تعافٍ، بعد إجراء 5560 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 68.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.2 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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