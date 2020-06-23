إغلاق منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية في الرياض
رصدت مخالفات تشغيلية على ٢١ منشأة، وطبّقت اللوائح الجزائية
أغلقت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية.
وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر": أغلقت #أمانة_منطقة_الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية، كما رصدت مخالفات تشغيلية على ٢١ منشأة، وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية.
إغلاق منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية في الرياض
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-06-23
أغلقت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية.
وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر": أغلقت #أمانة_منطقة_الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية، كما رصدت مخالفات تشغيلية على ٢١ منشأة، وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية.
23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
11:12 AM
إغلاق منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية في الرياض
رصدت مخالفات تشغيلية على ٢١ منشأة، وطبّقت اللوائح الجزائية
أغلقت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية.
وقالت الأمانة عبر حسابها في "تويتر": أغلقت #أمانة_منطقة_الرياض، ممثلة ببلدية شمال الرياض، ٨ منشآت مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية، كما رصدت مخالفات تشغيلية على ٢١ منشأة، وطبّقت بحق المخالفين اللوائح الجزائية.