النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بـ10 صور.. كيف يتوغل كورونا في حياتنا ويغيرها

قاعة سينما تتحول لمركز تبرع بالدم.. ومول تجاري لإيواء العمال

من المدارس التي تنتظر تلاميذها في اليابان، إلى الشواطئ التي هجرها المصطافون في أستراليا، ومن راعي الغنم الذي يضع الكمامة على وجهه إلى تعقيم الناس من رواد سوق تجاري في ألبانيا، لا يزال فيروس كورونا يلعب دورًا بالغًا في تغيير حياتنا وما اعتدنا عليه.

ويرصد تقرير مصور على موقع "فليبورد" للتواصل الإخباري، كيف غيّر كورونا حتى وظيفة الأماكن التي اعتدنا عليها، فها هي قاعة سينما تتحول إلى مركز لتلقي التبرعات بالدم؛ بينما تصبح حديقة في ألمانيا مكانًا لسينما مفتوحة للسيارات، ويصبح مركز تسوق مكانًا لإيواء عمال وافدين في الهند.

وفي اليابان يحرص الركاب على ارتداء الكمامة؛ بينما يُعِد صانع حلوى فرنسي شيكولاتة على هيئة فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بـ10 صور.. كيف يتوغل كورونا في حياتنا ويغيرها
سبق

من المدارس التي تنتظر تلاميذها في اليابان، إلى الشواطئ التي هجرها المصطافون في أستراليا، ومن راعي الغنم الذي يضع الكمامة على وجهه إلى تعقيم الناس من رواد سوق تجاري في ألبانيا، لا يزال فيروس كورونا يلعب دورًا بالغًا في تغيير حياتنا وما اعتدنا عليه.

ويرصد تقرير مصور على موقع "فليبورد" للتواصل الإخباري، كيف غيّر كورونا حتى وظيفة الأماكن التي اعتدنا عليها، فها هي قاعة سينما تتحول إلى مركز لتلقي التبرعات بالدم؛ بينما تصبح حديقة في ألمانيا مكانًا لسينما مفتوحة للسيارات، ويصبح مركز تسوق مكانًا لإيواء عمال وافدين في الهند.

وفي اليابان يحرص الركاب على ارتداء الكمامة؛ بينما يُعِد صانع حلوى فرنسي شيكولاتة على هيئة فيروس كورونا.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
09:20 AM

بـ10 صور.. كيف يتوغل كورونا في حياتنا ويغيرها

قاعة سينما تتحول لمركز تبرع بالدم.. ومول تجاري لإيواء العمال

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
7,173

من المدارس التي تنتظر تلاميذها في اليابان، إلى الشواطئ التي هجرها المصطافون في أستراليا، ومن راعي الغنم الذي يضع الكمامة على وجهه إلى تعقيم الناس من رواد سوق تجاري في ألبانيا، لا يزال فيروس كورونا يلعب دورًا بالغًا في تغيير حياتنا وما اعتدنا عليه.

ويرصد تقرير مصور على موقع "فليبورد" للتواصل الإخباري، كيف غيّر كورونا حتى وظيفة الأماكن التي اعتدنا عليها، فها هي قاعة سينما تتحول إلى مركز لتلقي التبرعات بالدم؛ بينما تصبح حديقة في ألمانيا مكانًا لسينما مفتوحة للسيارات، ويصبح مركز تسوق مكانًا لإيواء عمال وافدين في الهند.

وفي اليابان يحرص الركاب على ارتداء الكمامة؛ بينما يُعِد صانع حلوى فرنسي شيكولاتة على هيئة فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,175
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,408
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,993
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,225

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة