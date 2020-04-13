بـ10 صور.. كيف يتوغل كورونا في حياتنا ويغيرها

قاعة سينما تتحول لمركز تبرع بالدم.. ومول تجاري لإيواء العمال

من المدارس التي تنتظر تلاميذها في اليابان، إلى الشواطئ التي هجرها المصطافون في أستراليا، ومن راعي الغنم الذي يضع الكمامة على وجهه إلى تعقيم الناس من رواد سوق تجاري في ألبانيا، لا يزال فيروس كورونا يلعب دورًا بالغًا في تغيير حياتنا وما اعتدنا عليه.

ويرصد تقرير مصور على موقع "فليبورد" للتواصل الإخباري، كيف غيّر كورونا حتى وظيفة الأماكن التي اعتدنا عليها، فها هي قاعة سينما تتحول إلى مركز لتلقي التبرعات بالدم؛ بينما تصبح حديقة في ألمانيا مكانًا لسينما مفتوحة للسيارات، ويصبح مركز تسوق مكانًا لإيواء عمال وافدين في الهند.

وفي اليابان يحرص الركاب على ارتداء الكمامة؛ بينما يُعِد صانع حلوى فرنسي شيكولاتة على هيئة فيروس كورونا.