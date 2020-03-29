وأضافت أنه كان على متن الطائرة ثمانية أشخاص، ووقع الحادث قبل إقلاعها من مطار في الفلبين.

قالت وسائل إعلام فلبينية: إن حريقاً وانفجاراً وقع اليوم الأحد، على متن طائرة مدنية تابعة لشركة "ليون آير".

بالفيديو.. حريق وانفجار بطائرة مدنية قبل إقلاعها من مطار في الفلبين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-29 قالت وسائل إعلام فلبينية: إن حريقاً وانفجاراً وقع اليوم الأحد، على متن طائرة مدنية تابعة لشركة "ليون آير". وأضافت أنه كان على متن الطائرة ثمانية أشخاص، ووقع الحادث قبل إقلاعها من مطار في الفلبين. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا فيديو اخر

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 05:26 PM

بالفيديو.. حريق وانفجار بطائرة مدنية قبل إقلاعها من مطار في الفلبين على متنها ثمانية أشخاص





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قالت وسائل إعلام فلبينية: إن حريقاً وانفجاراً وقع اليوم الأحد، على متن طائرة مدنية تابعة لشركة "ليون آير".

وأضافت أنه كان على متن الطائرة ثمانية أشخاص، ووقع الحادث قبل إقلاعها من مطار في الفلبين.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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