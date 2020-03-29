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بالفيديو.. حريق وانفجار بطائرة مدنية قبل إقلاعها من مطار في الفلبين

على متنها ثمانية أشخاص

قالت وسائل إعلام فلبينية: إن حريقاً وانفجاراً وقع اليوم الأحد، على متن طائرة مدنية تابعة لشركة "ليون آير".

وأضافت أنه كان على متن الطائرة ثمانية أشخاص، ووقع الحادث قبل إقلاعها من مطار في الفلبين.

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بالفيديو.. حريق وانفجار بطائرة مدنية قبل إقلاعها من مطار في الفلبين
سبق

قالت وسائل إعلام فلبينية: إن حريقاً وانفجاراً وقع اليوم الأحد، على متن طائرة مدنية تابعة لشركة "ليون آير".

وأضافت أنه كان على متن الطائرة ثمانية أشخاص، ووقع الحادث قبل إقلاعها من مطار في الفلبين.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

فيديو اخر

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:26 PM

بالفيديو.. حريق وانفجار بطائرة مدنية قبل إقلاعها من مطار في الفلبين

على متنها ثمانية أشخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل إعلام فلبينية: إن حريقاً وانفجاراً وقع اليوم الأحد، على متن طائرة مدنية تابعة لشركة "ليون آير".

وأضافت أنه كان على متن الطائرة ثمانية أشخاص، ووقع الحادث قبل إقلاعها من مطار في الفلبين.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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