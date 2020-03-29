بالفيديو.. حريق وانفجار بطائرة مدنية قبل إقلاعها من مطار في الفلبين

قالت وسائل إعلام فلبينية: إن حريقاً وانفجاراً وقع اليوم الأحد، على متن طائرة مدنية تابعة لشركة "ليون آير".
وأضافت أنه كان على متن الطائرة ثمانية أشخاص، ووقع الحادث قبل إقلاعها من مطار في الفلبين.
قالت وسائل إعلام فلبينية: إن حريقاً وانفجاراً وقع اليوم الأحد، على متن طائرة مدنية تابعة لشركة "ليون آير".
وأضافت أنه كان على متن الطائرة ثمانية أشخاص، ووقع الحادث قبل إقلاعها من مطار في الفلبين.
قالت وسائل إعلام فلبينية: إن حريقاً وانفجاراً وقع اليوم الأحد، على متن طائرة مدنية تابعة لشركة "ليون آير".
وأضافت أنه كان على متن الطائرة ثمانية أشخاص، ووقع الحادث قبل إقلاعها من مطار في الفلبين.
قالت وسائل إعلام فلبينية: إن حريقاً وانفجاراً وقع اليوم الأحد، على متن طائرة مدنية تابعة لشركة "ليون آير".
وأضافت أنه كان على متن الطائرة ثمانية أشخاص، ووقع الحادث قبل إقلاعها من مطار في الفلبين.