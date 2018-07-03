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أمانة الشرقية تنظم ورشة عمل لاستعراض تجربتها في الاستدامة المالية

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية، عقد ورشة عمل لاستعراض تجربتها في مجال الاستدامة المالية، وذلك بعد غدٍ الخميس الموافق 21/10/1439هـ، وذلك بناءً على توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، والذي وجه في وقت سابق بنقل تجربة الأمانة المتميزة للإدارات ذات العلاقة في الوزارة وكافة أمانات المملكة بهدف تعميم التجربة والاستفادة منها.

وتستضيف أمانة المنطقة الشرقية، بعد غد الخميس في مقرها بمدينة الدمام، مختصي الاستثمارات في الأمانات والوزارة، لاستعراض التجربة الناجحة للأمانة وأبرز أسباب نمو الايرادات ومعالجة أبرز التحديات والمعوقات .

وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان : أن أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة لتنمية الاستثمارات ستعقد بعد غدٍ الخميس في مقر الأمانة ورشة عمل لمناقشة استراتيجية رفع الايرادات، بحضور مختصي الاستثمار من الأمانات والبلديات وذلك تلبية لتوجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، في الاستفادة تجربة الأمانة وتعميمها بعد أن حصدت الأمانة المركز الأول في الاستدامة المالية ومنظومة الاستثمارات على مستوى أمانات المملكة، ونيلها العلامة الكاملة 20/20 في تقييم وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضاف الصفيان أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الاستثمارية مع مختصي الاستثمار وقائدي محور الاستدامة المالية، والتي تمثل أحد محاور برنامج مدينتي 2018 التي قطعت فيه الأمانات شوطا كبيرًا خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي .

وأشار إلى الدعم المباشر الذي لاقته أمانة المنطقة الشرقية من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، والمتابعة المستمرة من قبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وكذلك متابعة وحرص وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، وإشراف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، لتطوير المنظومة الاستثمارية في المنطقة الشرقية تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية الاستثمار والاعتماد على العوائد الاستثمارية والتي بدورها ساهمت تصدر أمانة المنطقة الشرقية أمانات المملكة في مجال الاستدامة المالية .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة الشرقية تنظم ورشة عمل لاستعراض تجربتها في الاستدامة المالية
سبق

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية، عقد ورشة عمل لاستعراض تجربتها في مجال الاستدامة المالية، وذلك بعد غدٍ الخميس الموافق 21/10/1439هـ، وذلك بناءً على توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، والذي وجه في وقت سابق بنقل تجربة الأمانة المتميزة للإدارات ذات العلاقة في الوزارة وكافة أمانات المملكة بهدف تعميم التجربة والاستفادة منها.

وتستضيف أمانة المنطقة الشرقية، بعد غد الخميس في مقرها بمدينة الدمام، مختصي الاستثمارات في الأمانات والوزارة، لاستعراض التجربة الناجحة للأمانة وأبرز أسباب نمو الايرادات ومعالجة أبرز التحديات والمعوقات .

وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان : أن أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة لتنمية الاستثمارات ستعقد بعد غدٍ الخميس في مقر الأمانة ورشة عمل لمناقشة استراتيجية رفع الايرادات، بحضور مختصي الاستثمار من الأمانات والبلديات وذلك تلبية لتوجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، في الاستفادة تجربة الأمانة وتعميمها بعد أن حصدت الأمانة المركز الأول في الاستدامة المالية ومنظومة الاستثمارات على مستوى أمانات المملكة، ونيلها العلامة الكاملة 20/20 في تقييم وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضاف الصفيان أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الاستثمارية مع مختصي الاستثمار وقائدي محور الاستدامة المالية، والتي تمثل أحد محاور برنامج مدينتي 2018 التي قطعت فيه الأمانات شوطا كبيرًا خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي .

وأشار إلى الدعم المباشر الذي لاقته أمانة المنطقة الشرقية من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، والمتابعة المستمرة من قبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وكذلك متابعة وحرص وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، وإشراف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، لتطوير المنظومة الاستثمارية في المنطقة الشرقية تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية الاستثمار والاعتماد على العوائد الاستثمارية والتي بدورها ساهمت تصدر أمانة المنطقة الشرقية أمانات المملكة في مجال الاستدامة المالية .

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
03:50 PM

أمانة الشرقية تنظم ورشة عمل لاستعراض تجربتها في الاستدامة المالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تعتزم أمانة المنطقة الشرقية، عقد ورشة عمل لاستعراض تجربتها في مجال الاستدامة المالية، وذلك بعد غدٍ الخميس الموافق 21/10/1439هـ، وذلك بناءً على توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، والذي وجه في وقت سابق بنقل تجربة الأمانة المتميزة للإدارات ذات العلاقة في الوزارة وكافة أمانات المملكة بهدف تعميم التجربة والاستفادة منها.

وتستضيف أمانة المنطقة الشرقية، بعد غد الخميس في مقرها بمدينة الدمام، مختصي الاستثمارات في الأمانات والوزارة، لاستعراض التجربة الناجحة للأمانة وأبرز أسباب نمو الايرادات ومعالجة أبرز التحديات والمعوقات .

وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان : أن أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة لتنمية الاستثمارات ستعقد بعد غدٍ الخميس في مقر الأمانة ورشة عمل لمناقشة استراتيجية رفع الايرادات، بحضور مختصي الاستثمار من الأمانات والبلديات وذلك تلبية لتوجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، في الاستفادة تجربة الأمانة وتعميمها بعد أن حصدت الأمانة المركز الأول في الاستدامة المالية ومنظومة الاستثمارات على مستوى أمانات المملكة، ونيلها العلامة الكاملة 20/20 في تقييم وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأضاف الصفيان أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب الاستثمارية مع مختصي الاستثمار وقائدي محور الاستدامة المالية، والتي تمثل أحد محاور برنامج مدينتي 2018 التي قطعت فيه الأمانات شوطا كبيرًا خلال الربع الأول والثاني من العام الحالي .

وأشار إلى الدعم المباشر الذي لاقته أمانة المنطقة الشرقية من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، والمتابعة المستمرة من قبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وكذلك متابعة وحرص وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، وإشراف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، لتطوير المنظومة الاستثمارية في المنطقة الشرقية تحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي تركز على تنمية الاستثمار والاعتماد على العوائد الاستثمارية والتي بدورها ساهمت تصدر أمانة المنطقة الشرقية أمانات المملكة في مجال الاستدامة المالية .

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