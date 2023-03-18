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"الصحة العالمية" تدعو الدول الأوروبية لاتخاذ كل ما يلزم لوقف الإصابة بكورونا

"كلوج" أعرب عن رضاه عن قيام بريطانيا بتكثيف توصياتها للتباعد الاجتماعي

شدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج على أهمية اتخاذ جميع الدول الأوروبية أشد الإجراءات الممكنة صرامة في محاولة لوقف أو إبطاء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتفصيلاً، أعرب كلوج الذي كان يتحدث بعد اجتماع عبر الإنترنت لممثلين عن وزارات الصحة في أرجاء المنطقة عن رضاه حول قيام بريطانيا بتكثيف توصياتها للتباعد الاجتماعي وحث كل الدول على العمل معًا والتعلم من بعضها.

وأضاف "كلوج" في حديثه على شبكة الإنترنت لوسائل الإعلام:" أوروبا هي مركز العدوى لأول وباء عالمي فيروس كورونا وإنه يجب على كل دولة دون استثناء أن تتخذ أشد الإجراءات صرامة لوقف أو إبطاء انتشار الفيروس.

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصحة العالمية" تدعو الدول الأوروبية لاتخاذ كل ما يلزم لوقف الإصابة بكورونا
سبق

شدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج على أهمية اتخاذ جميع الدول الأوروبية أشد الإجراءات الممكنة صرامة في محاولة لوقف أو إبطاء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتفصيلاً، أعرب كلوج الذي كان يتحدث بعد اجتماع عبر الإنترنت لممثلين عن وزارات الصحة في أرجاء المنطقة عن رضاه حول قيام بريطانيا بتكثيف توصياتها للتباعد الاجتماعي وحث كل الدول على العمل معًا والتعلم من بعضها.

وأضاف "كلوج" في حديثه على شبكة الإنترنت لوسائل الإعلام:" أوروبا هي مركز العدوى لأول وباء عالمي فيروس كورونا وإنه يجب على كل دولة دون استثناء أن تتخذ أشد الإجراءات صرامة لوقف أو إبطاء انتشار الفيروس.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:38 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:46 AM

"الصحة العالمية" تدعو الدول الأوروبية لاتخاذ كل ما يلزم لوقف الإصابة بكورونا

"كلوج" أعرب عن رضاه عن قيام بريطانيا بتكثيف توصياتها للتباعد الاجتماعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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شدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج على أهمية اتخاذ جميع الدول الأوروبية أشد الإجراءات الممكنة صرامة في محاولة لوقف أو إبطاء الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتفصيلاً، أعرب كلوج الذي كان يتحدث بعد اجتماع عبر الإنترنت لممثلين عن وزارات الصحة في أرجاء المنطقة عن رضاه حول قيام بريطانيا بتكثيف توصياتها للتباعد الاجتماعي وحث كل الدول على العمل معًا والتعلم من بعضها.

وأضاف "كلوج" في حديثه على شبكة الإنترنت لوسائل الإعلام:" أوروبا هي مركز العدوى لأول وباء عالمي فيروس كورونا وإنه يجب على كل دولة دون استثناء أن تتخذ أشد الإجراءات صرامة لوقف أو إبطاء انتشار الفيروس.

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