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"الصبات الخرسانية" تغلق آخر دوران في "طريق صقر قريش"

بسبب كثرة الحوادث والدوران الخاطئ ومطالبات بتكثيف الدوريات

أغلقت الجهات ذات العلاقة آخر دوران في طريق صقر قريش الذي يمتد لقرابة ستة كيلومترات.

وكشف مصدر عن أن الإغلاق جاء بسبب التصميم الهندسي الخاطئ لموقع الدوران، وعدم وجود مساحة لوقوف المركبة قبل الدوران، بالإضافة إلى كثرة الحوادث التي يشهدها الدوران.

ويشهد طريق صقر قريش "القادسية"، وهو الطريق السريع الذي يربط بين المشاعر المقدسة ومخططات الشرائع والراشدية؛ حوادث وخروج مركبات عن مسارها إلى المسار المعاكس، وسط مطالبات بتكثيف دوريات المرور السرية والرسمية لرصد التهور الواقع في الطريق، بعد أن أصبح موقع كاميرات الرصد الآلي معروفًا لمرتادي الطريق.

طريق صقر قريش مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصبات الخرسانية" تغلق آخر دوران في "طريق صقر قريش"
سبق

أغلقت الجهات ذات العلاقة آخر دوران في طريق صقر قريش الذي يمتد لقرابة ستة كيلومترات.

وكشف مصدر عن أن الإغلاق جاء بسبب التصميم الهندسي الخاطئ لموقع الدوران، وعدم وجود مساحة لوقوف المركبة قبل الدوران، بالإضافة إلى كثرة الحوادث التي يشهدها الدوران.

ويشهد طريق صقر قريش "القادسية"، وهو الطريق السريع الذي يربط بين المشاعر المقدسة ومخططات الشرائع والراشدية؛ حوادث وخروج مركبات عن مسارها إلى المسار المعاكس، وسط مطالبات بتكثيف دوريات المرور السرية والرسمية لرصد التهور الواقع في الطريق، بعد أن أصبح موقع كاميرات الرصد الآلي معروفًا لمرتادي الطريق.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
06:27 PM

"الصبات الخرسانية" تغلق آخر دوران في "طريق صقر قريش"

بسبب كثرة الحوادث والدوران الخاطئ ومطالبات بتكثيف الدوريات

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
1,871

أغلقت الجهات ذات العلاقة آخر دوران في طريق صقر قريش الذي يمتد لقرابة ستة كيلومترات.

وكشف مصدر عن أن الإغلاق جاء بسبب التصميم الهندسي الخاطئ لموقع الدوران، وعدم وجود مساحة لوقوف المركبة قبل الدوران، بالإضافة إلى كثرة الحوادث التي يشهدها الدوران.

ويشهد طريق صقر قريش "القادسية"، وهو الطريق السريع الذي يربط بين المشاعر المقدسة ومخططات الشرائع والراشدية؛ حوادث وخروج مركبات عن مسارها إلى المسار المعاكس، وسط مطالبات بتكثيف دوريات المرور السرية والرسمية لرصد التهور الواقع في الطريق، بعد أن أصبح موقع كاميرات الرصد الآلي معروفًا لمرتادي الطريق.

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