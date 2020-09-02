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"فيسبوك" تغير سياساتها وشروط الخدمة لتجنب الملاحقة القضائية

يمكنها أن تسمح له بتقييد أو إزالة الوصول إلى المحتوى

قررت شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، تغيير سياساتها وشروط الخدمة الخاصة بها؛ في محاولة لتجنب الدعاوى القضائية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن شروط خدمة "فيسبوك" الجديدة، يمكنها أن تسمح له بتقييد أو إزالة الوصول إلى المحتوى.

ومن المقرر أن تسري شروط الخدمة الجديدة لـ"فيسبوك" اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020.

ويُنظر لتلك التغييرات في سياسات فيسبوك، لتجنب أو لتخفيف الإجراءات القانونية أو التأثيرات التنظيمية على فيسبوك؛ خاصة وأنها تواجه دعوات قضائية في بلدان عديدة مثل الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والبرازيل.

فيسبوك

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"فيسبوك" تغير سياساتها وشروط الخدمة لتجنب الملاحقة القضائية
سبق

قررت شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، تغيير سياساتها وشروط الخدمة الخاصة بها؛ في محاولة لتجنب الدعاوى القضائية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن شروط خدمة "فيسبوك" الجديدة، يمكنها أن تسمح له بتقييد أو إزالة الوصول إلى المحتوى.

ومن المقرر أن تسري شروط الخدمة الجديدة لـ"فيسبوك" اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020.

ويُنظر لتلك التغييرات في سياسات فيسبوك، لتجنب أو لتخفيف الإجراءات القانونية أو التأثيرات التنظيمية على فيسبوك؛ خاصة وأنها تواجه دعوات قضائية في بلدان عديدة مثل الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والبرازيل.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
02:38 PM

"فيسبوك" تغير سياساتها وشروط الخدمة لتجنب الملاحقة القضائية

يمكنها أن تسمح له بتقييد أو إزالة الوصول إلى المحتوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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قررت شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، تغيير سياساتها وشروط الخدمة الخاصة بها؛ في محاولة لتجنب الدعاوى القضائية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن شروط خدمة "فيسبوك" الجديدة، يمكنها أن تسمح له بتقييد أو إزالة الوصول إلى المحتوى.

ومن المقرر أن تسري شروط الخدمة الجديدة لـ"فيسبوك" اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020.

ويُنظر لتلك التغييرات في سياسات فيسبوك، لتجنب أو لتخفيف الإجراءات القانونية أو التأثيرات التنظيمية على فيسبوك؛ خاصة وأنها تواجه دعوات قضائية في بلدان عديدة مثل الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والبرازيل.

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