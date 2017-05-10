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شفاء جميع المصابين بها.. 5 مدن سعودية تغادر قائمة "كورونا"

العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم وأحد رفيدة وسيهات

غادرت خمس مدن سعودية قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وذلك بتعافي الحالات الإجمالية التي سجلت داخلها.

ووفقاً لموقع متابعة مستجدات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة، فقد تعافت الحالة المسجلة في كل من العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم، كما تعافت أربع حالات سجلت في أحد رفيدة وحالتان في سيهات.

وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل 1912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، وتسجيل 7 حالات وفيات، وتسجيل 1313 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 11.457 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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شفاء جميع المصابين بها.. 5 مدن سعودية تغادر قائمة "كورونا"
سبق

غادرت خمس مدن سعودية قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وذلك بتعافي الحالات الإجمالية التي سجلت داخلها.

ووفقاً لموقع متابعة مستجدات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة، فقد تعافت الحالة المسجلة في كل من العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم، كما تعافت أربع حالات سجلت في أحد رفيدة وحالتان في سيهات.

وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل 1912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، وتسجيل 7 حالات وفيات، وتسجيل 1313 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 11.457 حالة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
05:23 PM
اخر تعديل
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
06:30 PM

شفاء جميع المصابين بها.. 5 مدن سعودية تغادر قائمة "كورونا"

العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم وأحد رفيدة وسيهات

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
27,399

غادرت خمس مدن سعودية قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، وذلك بتعافي الحالات الإجمالية التي سجلت داخلها.

ووفقاً لموقع متابعة مستجدات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة، فقد تعافت الحالة المسجلة في كل من العقيق ورياض الخبراء وأم الدوم، كما تعافت أربع حالات سجلت في أحد رفيدة وحالتان في سيهات.

وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل 1912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)، وتسجيل 7 حالات وفيات، وتسجيل 1313 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 11.457 حالة.

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