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"إف بي آي" يحذر من مواجهات مسلّحة على صلة بالانتخابات في بورتدلاند

"كانون" لفت إلى أنها قد تتفاقم إلى وضع خطير

حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" من احتمال اندلاع مواجهات مسلّحة على صلة بالانتخابات الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) في بورتدلاند، في وقت تستعد المدينة الواقعة في شمال غرب البلاد، التي تحوّلت إلى رمز للانقسامات العميقة التي تشهدها الولايات المتحدة لاضطرابات ممكنة.

وبيّن العميل الخاص لـ"إف بي آي" في بورتلاند رين كانون، أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى هو احتمال اندلاع مواجهات مسلحة بين مجموعات متعارضة".

ولفت إلى أن المواجهات قد تتفاقم إلى وضع خطير في حال ارتفع منسوب الغضب، وقد ينتهي الأمر إلى أعمال عنف مؤسفة أو مأساوية.

وأشار "كانون" إلى عملية إطلاق نار دامية لأحد أنصار اليمين المتشدد في المدينة في أغسطس الماضي.

وذكر أن المكتب التابع لـ"إف بي آي" في بورتلاند كرس موارد إضافية لجرائم الانتخابات تشمل قمع الناخبين إضافة إلى التزييف والتهديدات الإلكترونية الخارجية.

ولا تزال المدينة التي تعد جيبا ليبراليا في ولاية أوريغون تعيش تداعيات صيف شهد مسيرات حاشدة مناهضة للعنصرية أججها وصول ضباط فدراليين ومليشيات يمينية، بما فيها مجموعة تعرف باسم "براود بويز"، وفقاً لـ "فرانس 24".

وعززت انتخابات اليوم، التي قد يجري فيها إما إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب أو هزيمته على أيدي خصمه الديمقراطي جو بايدن، المخاوف من إمكانية اندلاع المزيد من أعمال العنف في الشوارع.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"إف بي آي" يحذر من مواجهات مسلّحة على صلة بالانتخابات في بورتدلاند
سبق

حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" من احتمال اندلاع مواجهات مسلّحة على صلة بالانتخابات الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) في بورتدلاند، في وقت تستعد المدينة الواقعة في شمال غرب البلاد، التي تحوّلت إلى رمز للانقسامات العميقة التي تشهدها الولايات المتحدة لاضطرابات ممكنة.

وبيّن العميل الخاص لـ"إف بي آي" في بورتلاند رين كانون، أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى هو احتمال اندلاع مواجهات مسلحة بين مجموعات متعارضة".

ولفت إلى أن المواجهات قد تتفاقم إلى وضع خطير في حال ارتفع منسوب الغضب، وقد ينتهي الأمر إلى أعمال عنف مؤسفة أو مأساوية.

وأشار "كانون" إلى عملية إطلاق نار دامية لأحد أنصار اليمين المتشدد في المدينة في أغسطس الماضي.

وذكر أن المكتب التابع لـ"إف بي آي" في بورتلاند كرس موارد إضافية لجرائم الانتخابات تشمل قمع الناخبين إضافة إلى التزييف والتهديدات الإلكترونية الخارجية.

ولا تزال المدينة التي تعد جيبا ليبراليا في ولاية أوريغون تعيش تداعيات صيف شهد مسيرات حاشدة مناهضة للعنصرية أججها وصول ضباط فدراليين ومليشيات يمينية، بما فيها مجموعة تعرف باسم "براود بويز"، وفقاً لـ "فرانس 24".

وعززت انتخابات اليوم، التي قد يجري فيها إما إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب أو هزيمته على أيدي خصمه الديمقراطي جو بايدن، المخاوف من إمكانية اندلاع المزيد من أعمال العنف في الشوارع.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
03:44 PM

"إف بي آي" يحذر من مواجهات مسلّحة على صلة بالانتخابات في بورتدلاند

"كانون" لفت إلى أنها قد تتفاقم إلى وضع خطير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" من احتمال اندلاع مواجهات مسلّحة على صلة بالانتخابات الأمريكية، اليوم (الثلاثاء) في بورتدلاند، في وقت تستعد المدينة الواقعة في شمال غرب البلاد، التي تحوّلت إلى رمز للانقسامات العميقة التي تشهدها الولايات المتحدة لاضطرابات ممكنة.

وبيّن العميل الخاص لـ"إف بي آي" في بورتلاند رين كانون، أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى هو احتمال اندلاع مواجهات مسلحة بين مجموعات متعارضة".

ولفت إلى أن المواجهات قد تتفاقم إلى وضع خطير في حال ارتفع منسوب الغضب، وقد ينتهي الأمر إلى أعمال عنف مؤسفة أو مأساوية.

وأشار "كانون" إلى عملية إطلاق نار دامية لأحد أنصار اليمين المتشدد في المدينة في أغسطس الماضي.

وذكر أن المكتب التابع لـ"إف بي آي" في بورتلاند كرس موارد إضافية لجرائم الانتخابات تشمل قمع الناخبين إضافة إلى التزييف والتهديدات الإلكترونية الخارجية.

ولا تزال المدينة التي تعد جيبا ليبراليا في ولاية أوريغون تعيش تداعيات صيف شهد مسيرات حاشدة مناهضة للعنصرية أججها وصول ضباط فدراليين ومليشيات يمينية، بما فيها مجموعة تعرف باسم "براود بويز"، وفقاً لـ "فرانس 24".

وعززت انتخابات اليوم، التي قد يجري فيها إما إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب أو هزيمته على أيدي خصمه الديمقراطي جو بايدن، المخاوف من إمكانية اندلاع المزيد من أعمال العنف في الشوارع.

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