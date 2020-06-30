الإمارات.. هذه قائمة الوجهات الممنوع السفر إليها منها 5 دول عربية
لتسهيل السفر على المواطنين
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، تحديثًا للوجهات المسموح للمواطنين بالسفر إليها؛ حرصًا على تسهيل سفر وإقامة مواطنيها في العالم؛ وذلك في إطار خطتها لحمايتهم من حدوث أية مصاعب أو معوقات قد تواجههم خلال رحلاتهم الخارجية.
وكشفت الوزارة عن قائمة بالدول التي لا يُسمح بسفر المواطنين الإماراتيين إليها في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب حالات الإغلاقات وتعليق الرحلات وتقييد السفر.
كما تشمل قائمة الدول التي لا يُسمح للإماراتيين بالسفر إليها 68 دولة حول العالم؛ منها 5 دول عربية.
الإمارات.. هذه قائمة الوجهات الممنوع السفر إليها منها 5 دول عربية
خالد خليلسبق2021-06-30
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، تحديثًا للوجهات المسموح للمواطنين بالسفر إليها؛ حرصًا على تسهيل سفر وإقامة مواطنيها في العالم؛ وذلك في إطار خطتها لحمايتهم من حدوث أية مصاعب أو معوقات قد تواجههم خلال رحلاتهم الخارجية.
وكشفت الوزارة عن قائمة بالدول التي لا يُسمح بسفر المواطنين الإماراتيين إليها في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب حالات الإغلاقات وتعليق الرحلات وتقييد السفر.
كما تشمل قائمة الدول التي لا يُسمح للإماراتيين بالسفر إليها 68 دولة حول العالم؛ منها 5 دول عربية.
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، تحديثًا للوجهات المسموح للمواطنين بالسفر إليها؛ حرصًا على تسهيل سفر وإقامة مواطنيها في العالم؛ وذلك في إطار خطتها لحمايتهم من حدوث أية مصاعب أو معوقات قد تواجههم خلال رحلاتهم الخارجية.
وكشفت الوزارة عن قائمة بالدول التي لا يُسمح بسفر المواطنين الإماراتيين إليها في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب حالات الإغلاقات وتعليق الرحلات وتقييد السفر.
كما تشمل قائمة الدول التي لا يُسمح للإماراتيين بالسفر إليها 68 دولة حول العالم؛ منها 5 دول عربية.