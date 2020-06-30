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الإمارات.. هذه قائمة الوجهات الممنوع السفر إليها منها 5 دول عربية

لتسهيل السفر على المواطنين

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، تحديثًا للوجهات المسموح للمواطنين بالسفر إليها؛ حرصًا على تسهيل سفر وإقامة مواطنيها في العالم؛ وذلك في إطار خطتها لحمايتهم من حدوث أية مصاعب أو معوقات قد تواجههم خلال رحلاتهم الخارجية.

وكشفت الوزارة عن قائمة بالدول التي لا يُسمح بسفر المواطنين الإماراتيين إليها في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب حالات الإغلاقات وتعليق الرحلات وتقييد السفر.

كما تشمل قائمة الدول التي لا يُسمح للإماراتيين بالسفر إليها 68 دولة حول العالم؛ منها 5 دول عربية.

والقائمة تضم: اتحاد بروناي، وجزر القمر، وبولندا، واليمن، وإمارة أندورا، وليختنشتاين، وموناكو، وبابوا غينيا الجديدة، وبرمودا، وبوليفيا، إلى جانب ترينداد وتوباغوتو، وتوفالو، وجزر سليمان، وجزر فاو، وجمهورية اتحاد ميانمار، وإفريقيا الوسطى، والغابون، والكاميرون، والكونغو الديمقراطية، والكونغو الشعبية، والنيجر، وأنغولا، وأوروغواي، وأوغندا، وبالاو، وبليز، وبنين، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتركمانستان، وتشيلي، وتيمور الشرقية الديمقراطية، وجزر فيجي، وجزر مارشال، وجنوب السودان، وزامبيا، وسان مارينو، وساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية، وسلوفاكيا، وسيراليون.

وتتضمن قائمة الدول التي لا يُسمح بسفر الإماراتيين إليها أيضًا: طاجيكستان، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وفنزويلا البوليفارية، وكيريباتي، وليبيريا، وليتوانيا، ومالاوي، ومدغشقر، وموزمبيق، ومولدوفا، وناميبيا، وناور، والكويت، وساموا المستقلة، وليبيا، والفاتيكان، وسانت كيتس ونيفيس، وسورينام، وفلسطين، وكوريا الشمالية، ومملكة إسواتيني، ومملكة النرويج، ومملكة بوتان، وموريشيوس، وميانمار.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

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الإمارات.. هذه قائمة الوجهات الممنوع السفر إليها منها 5 دول عربية
سبق

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، تحديثًا للوجهات المسموح للمواطنين بالسفر إليها؛ حرصًا على تسهيل سفر وإقامة مواطنيها في العالم؛ وذلك في إطار خطتها لحمايتهم من حدوث أية مصاعب أو معوقات قد تواجههم خلال رحلاتهم الخارجية.

وكشفت الوزارة عن قائمة بالدول التي لا يُسمح بسفر المواطنين الإماراتيين إليها في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب حالات الإغلاقات وتعليق الرحلات وتقييد السفر.

كما تشمل قائمة الدول التي لا يُسمح للإماراتيين بالسفر إليها 68 دولة حول العالم؛ منها 5 دول عربية.

والقائمة تضم: اتحاد بروناي، وجزر القمر، وبولندا، واليمن، وإمارة أندورا، وليختنشتاين، وموناكو، وبابوا غينيا الجديدة، وبرمودا، وبوليفيا، إلى جانب ترينداد وتوباغوتو، وتوفالو، وجزر سليمان، وجزر فاو، وجمهورية اتحاد ميانمار، وإفريقيا الوسطى، والغابون، والكاميرون، والكونغو الديمقراطية، والكونغو الشعبية، والنيجر، وأنغولا، وأوروغواي، وأوغندا، وبالاو، وبليز، وبنين، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتركمانستان، وتشيلي، وتيمور الشرقية الديمقراطية، وجزر فيجي، وجزر مارشال، وجنوب السودان، وزامبيا، وسان مارينو، وساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية، وسلوفاكيا، وسيراليون.

وتتضمن قائمة الدول التي لا يُسمح بسفر الإماراتيين إليها أيضًا: طاجيكستان، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وفنزويلا البوليفارية، وكيريباتي، وليبيريا، وليتوانيا، ومالاوي، ومدغشقر، وموزمبيق، ومولدوفا، وناميبيا، وناور، والكويت، وساموا المستقلة، وليبيا، والفاتيكان، وسانت كيتس ونيفيس، وسورينام، وفلسطين، وكوريا الشمالية، ومملكة إسواتيني، ومملكة النرويج، ومملكة بوتان، وموريشيوس، وميانمار.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
12:53 PM

الإمارات.. هذه قائمة الوجهات الممنوع السفر إليها منها 5 دول عربية

لتسهيل السفر على المواطنين

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خالد خليل - الرياض
5
5,234

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، تحديثًا للوجهات المسموح للمواطنين بالسفر إليها؛ حرصًا على تسهيل سفر وإقامة مواطنيها في العالم؛ وذلك في إطار خطتها لحمايتهم من حدوث أية مصاعب أو معوقات قد تواجههم خلال رحلاتهم الخارجية.

وكشفت الوزارة عن قائمة بالدول التي لا يُسمح بسفر المواطنين الإماراتيين إليها في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب حالات الإغلاقات وتعليق الرحلات وتقييد السفر.

كما تشمل قائمة الدول التي لا يُسمح للإماراتيين بالسفر إليها 68 دولة حول العالم؛ منها 5 دول عربية.

والقائمة تضم: اتحاد بروناي، وجزر القمر، وبولندا، واليمن، وإمارة أندورا، وليختنشتاين، وموناكو، وبابوا غينيا الجديدة، وبرمودا، وبوليفيا، إلى جانب ترينداد وتوباغوتو، وتوفالو، وجزر سليمان، وجزر فاو، وجمهورية اتحاد ميانمار، وإفريقيا الوسطى، والغابون، والكاميرون، والكونغو الديمقراطية، والكونغو الشعبية، والنيجر، وأنغولا، وأوروغواي، وأوغندا، وبالاو، وبليز، وبنين، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتركمانستان، وتشيلي، وتيمور الشرقية الديمقراطية، وجزر فيجي، وجزر مارشال، وجنوب السودان، وزامبيا، وسان مارينو، وساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية، وسلوفاكيا، وسيراليون.

وتتضمن قائمة الدول التي لا يُسمح بسفر الإماراتيين إليها أيضًا: طاجيكستان، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وفنزويلا البوليفارية، وكيريباتي، وليبيريا، وليتوانيا، ومالاوي، ومدغشقر، وموزمبيق، ومولدوفا، وناميبيا، وناور، والكويت، وساموا المستقلة، وليبيا، والفاتيكان، وسانت كيتس ونيفيس، وسورينام، وفلسطين، وكوريا الشمالية، ومملكة إسواتيني، ومملكة النرويج، ومملكة بوتان، وموريشيوس، وميانمار.

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