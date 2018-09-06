في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.. فوز نجران والقيصومة والأنصار

اختتمت أمس الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث أقيمت 5 مباريات جمعت النهضة مع الجبلين، والنجوم مع الشعلة، والوشم مع القيصومة، ونجران مع العروبة، وجدة مع الأنصار.



وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة نجح نجران في الفوز على ضيفه العروبة بهدف نظيف سجله اللاعب محمد زريقات في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

ونجح القيصومة في الفوز على مضيفه الوشم 1-0 سجله اللاعب ديجو هنريك في الدقيقة 67 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب الوشم.

وحسم التعادل السلبي مباراتي النهضة مع الجبلين، النجوم مع الشعلة.

وتمكن الأنصار من الفوز على جدة بهدف دون رد سجله اللاعب مشعل الكومي في المواجهة التي جرت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.