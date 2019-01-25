"الزهراني" وكيلاً للخدمات بأمانة جدة

قرر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، تكليف المهندس عائض بن علي الزهراني، وكيلاً للأمين للخدمات بأمانة محافظة جدة.

ويعتبر المهندس "الزهراني" أحد القيادات المتميزة في العمل؛ حيث عمل قبل تكليفه بعدة مناصب في أمانة الباحة، وعمل رئيساً لبلدية محافظة خليص لمدة ١٣ عاماً.