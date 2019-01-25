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"الزهراني" وكيلاً للخدمات بأمانة جدة

قرر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، تكليف المهندس عائض بن علي الزهراني، وكيلاً للأمين للخدمات بأمانة محافظة جدة.

ويعتبر المهندس "الزهراني" أحد القيادات المتميزة في العمل؛ حيث عمل قبل تكليفه بعدة مناصب في أمانة الباحة، وعمل رئيساً لبلدية محافظة خليص لمدة ١٣ عاماً.

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"الزهراني" وكيلاً للخدمات بأمانة جدة
سبق

قرر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، تكليف المهندس عائض بن علي الزهراني، وكيلاً للأمين للخدمات بأمانة محافظة جدة.

ويعتبر المهندس "الزهراني" أحد القيادات المتميزة في العمل؛ حيث عمل قبل تكليفه بعدة مناصب في أمانة الباحة، وعمل رئيساً لبلدية محافظة خليص لمدة ١٣ عاماً.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
04:46 PM

"الزهراني" وكيلاً للخدمات بأمانة جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قرر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، تكليف المهندس عائض بن علي الزهراني، وكيلاً للأمين للخدمات بأمانة محافظة جدة.

ويعتبر المهندس "الزهراني" أحد القيادات المتميزة في العمل؛ حيث عمل قبل تكليفه بعدة مناصب في أمانة الباحة، وعمل رئيساً لبلدية محافظة خليص لمدة ١٣ عاماً.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,786
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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24,457
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