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ليس قميصاً وتوقيعاً فقط .. شاهد كيف حقق نادي الهلال أمنية "أخو أخته" وشقيقته

قصتهما وصلت للترند ووثقتها "سبق" بلقاء .. مقاطع وملاطفة وإعلان الميل لـ "العالمي"

حققت إدارة نادي الهلال السعودي، أمنية الطفل اليتيم زايد بن عليان الخيبري؛ وشقيقته ليان؛ بزيارة مقر النادي والالتقاء باللاعبين والتصوير معهم، واستقبل الطفلين وأسرتهما رئيس النادي فهد بن سعد بن نافل، وشاهدوا تمرين الهلال مساء الجمعة ، وحظي الطفلان بهدايا قيمة من نادي الهلال مثل قميص النادي موقع من اللاعبين وهدايا عينية أخرى.

وكانت "سبق" قد التقت الطفل "زايد"؛ ووالدته مها الصقر؛ وأجرت معهما حواراً أثناء تكريمهما من قبل تعليم تبوك، كما نشرت قصة "زايد" الذي عُرف بلقب "أخو أخته" الذي وصل "ترند" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث تحمّل "زايد" مسؤولية شقيقتيه الصغرى والكبرى، وكان يحضر للروضة يومياً لاصطحاب أخته ويسأل المعلمات عن مستواها رغم صغر سنه؛ حيث يدرس في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الفارابي الابتدائية بتبوك.

وانتشرت قصة الطفلين "زايد وليان" بعد أن نشرت إحدى معلمات الروضة التي تدرس فيها الطفلة "ليان"، وهي المعلمة عزيزة البلوي؛ مقاطع للبطل الصغير "زايد"، مبيّنة أنه يصطحب أخته للروضة صباحاً، ويعود وقت خروجها ليعود بها للمنزل، ويحمل عنها حقيبتها ويبادر بسؤال المعلمات عن حالها.

وكان برنامج "الراصد" على قناة الإخبارية قد استضاف الطفل زايد وفي أثناء اللقاء المباشر لاطف المذيع "عبدالله الغنمي" اليتيمين "زايد وليان"، وكشف للمشاهدين اهتمام الأخ الأكبر بأخته في المدرسة والشارع والمنزل، وأعلنا ميولهما لنادي الهلال، واستغل "الغنمي" ذلك بتوجيه نداء لإدارة "العالمي" بضرورة مكافأتهما بحضور إحدى المباريات على ملعب الهلال, وهو ما تحقق أمس لحضور المعسكر والتمرين قبل مباراة الاتحاد, ثم حضور مباراة الكلاسيكو مع نادي الاتحاد أمس السبت في الملعب والتي انتهت بهدف وحيد دون مقابل للهلال في الملعب.

إدارة نادي الهلال السعودي أمنية الطفل اليتيم الالتقاء باللاعبين والتصوير معهم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ليس قميصاً وتوقيعاً فقط .. شاهد كيف حقق نادي الهلال أمنية "أخو أخته" وشقيقته
سبق

حققت إدارة نادي الهلال السعودي، أمنية الطفل اليتيم زايد بن عليان الخيبري؛ وشقيقته ليان؛ بزيارة مقر النادي والالتقاء باللاعبين والتصوير معهم، واستقبل الطفلين وأسرتهما رئيس النادي فهد بن سعد بن نافل، وشاهدوا تمرين الهلال مساء الجمعة ، وحظي الطفلان بهدايا قيمة من نادي الهلال مثل قميص النادي موقع من اللاعبين وهدايا عينية أخرى.

وكانت "سبق" قد التقت الطفل "زايد"؛ ووالدته مها الصقر؛ وأجرت معهما حواراً أثناء تكريمهما من قبل تعليم تبوك، كما نشرت قصة "زايد" الذي عُرف بلقب "أخو أخته" الذي وصل "ترند" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث تحمّل "زايد" مسؤولية شقيقتيه الصغرى والكبرى، وكان يحضر للروضة يومياً لاصطحاب أخته ويسأل المعلمات عن مستواها رغم صغر سنه؛ حيث يدرس في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الفارابي الابتدائية بتبوك.

وانتشرت قصة الطفلين "زايد وليان" بعد أن نشرت إحدى معلمات الروضة التي تدرس فيها الطفلة "ليان"، وهي المعلمة عزيزة البلوي؛ مقاطع للبطل الصغير "زايد"، مبيّنة أنه يصطحب أخته للروضة صباحاً، ويعود وقت خروجها ليعود بها للمنزل، ويحمل عنها حقيبتها ويبادر بسؤال المعلمات عن حالها.

وكان برنامج "الراصد" على قناة الإخبارية قد استضاف الطفل زايد وفي أثناء اللقاء المباشر لاطف المذيع "عبدالله الغنمي" اليتيمين "زايد وليان"، وكشف للمشاهدين اهتمام الأخ الأكبر بأخته في المدرسة والشارع والمنزل، وأعلنا ميولهما لنادي الهلال، واستغل "الغنمي" ذلك بتوجيه نداء لإدارة "العالمي" بضرورة مكافأتهما بحضور إحدى المباريات على ملعب الهلال, وهو ما تحقق أمس لحضور المعسكر والتمرين قبل مباراة الاتحاد, ثم حضور مباراة الكلاسيكو مع نادي الاتحاد أمس السبت في الملعب والتي انتهت بهدف وحيد دون مقابل للهلال في الملعب.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
01:03 PM

ليس قميصاً وتوقيعاً فقط .. شاهد كيف حقق نادي الهلال أمنية "أخو أخته" وشقيقته

قصتهما وصلت للترند ووثقتها "سبق" بلقاء .. مقاطع وملاطفة وإعلان الميل لـ "العالمي"

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نواف الغضوري - تبوك
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حققت إدارة نادي الهلال السعودي، أمنية الطفل اليتيم زايد بن عليان الخيبري؛ وشقيقته ليان؛ بزيارة مقر النادي والالتقاء باللاعبين والتصوير معهم، واستقبل الطفلين وأسرتهما رئيس النادي فهد بن سعد بن نافل، وشاهدوا تمرين الهلال مساء الجمعة ، وحظي الطفلان بهدايا قيمة من نادي الهلال مثل قميص النادي موقع من اللاعبين وهدايا عينية أخرى.

وكانت "سبق" قد التقت الطفل "زايد"؛ ووالدته مها الصقر؛ وأجرت معهما حواراً أثناء تكريمهما من قبل تعليم تبوك، كما نشرت قصة "زايد" الذي عُرف بلقب "أخو أخته" الذي وصل "ترند" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث تحمّل "زايد" مسؤولية شقيقتيه الصغرى والكبرى، وكان يحضر للروضة يومياً لاصطحاب أخته ويسأل المعلمات عن مستواها رغم صغر سنه؛ حيث يدرس في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الفارابي الابتدائية بتبوك.

وانتشرت قصة الطفلين "زايد وليان" بعد أن نشرت إحدى معلمات الروضة التي تدرس فيها الطفلة "ليان"، وهي المعلمة عزيزة البلوي؛ مقاطع للبطل الصغير "زايد"، مبيّنة أنه يصطحب أخته للروضة صباحاً، ويعود وقت خروجها ليعود بها للمنزل، ويحمل عنها حقيبتها ويبادر بسؤال المعلمات عن حالها.

وكان برنامج "الراصد" على قناة الإخبارية قد استضاف الطفل زايد وفي أثناء اللقاء المباشر لاطف المذيع "عبدالله الغنمي" اليتيمين "زايد وليان"، وكشف للمشاهدين اهتمام الأخ الأكبر بأخته في المدرسة والشارع والمنزل، وأعلنا ميولهما لنادي الهلال، واستغل "الغنمي" ذلك بتوجيه نداء لإدارة "العالمي" بضرورة مكافأتهما بحضور إحدى المباريات على ملعب الهلال, وهو ما تحقق أمس لحضور المعسكر والتمرين قبل مباراة الاتحاد, ثم حضور مباراة الكلاسيكو مع نادي الاتحاد أمس السبت في الملعب والتي انتهت بهدف وحيد دون مقابل للهلال في الملعب.

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