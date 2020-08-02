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جدة.. إغلاق وإنذار وتغريم 22 صالون حلاقة لمخالفة الاحترازات

حملات تتواصل.. و"القحطاني": المتابعة مستمرة لسلامة المواطن والمقيم

واصلت أمانة محافظة جدة؛ ممثلة في بلدية أبرق الرغامة الفرعية، حملاتها لإلزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد؛ حيث أنذرت 14 محلًّا من صالونات الحلاقة التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية؛ وذلك من إجمالي 21 موقعًا شملتها الجولات التفتيشية، وجرى إشعارها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.

وأفاد رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد بن محمد القحطاني، بأن الفِرَق الميدانية أغلقت ثمانية صالونات مخالفة للإجراءات الاحترازية بالنطاق؛ مؤكدًا أن المتابعة مستمرة لمتابعة تطبيق التقيد بالإرشادات الصحية العامة، وتشديد الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة؛ حرصًا على سلامة المواطن والمقيم والحيلولة دون انتشار العدوى.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. إغلاق وإنذار وتغريم 22 صالون حلاقة لمخالفة الاحترازات
سبق

واصلت أمانة محافظة جدة؛ ممثلة في بلدية أبرق الرغامة الفرعية، حملاتها لإلزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد؛ حيث أنذرت 14 محلًّا من صالونات الحلاقة التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية؛ وذلك من إجمالي 21 موقعًا شملتها الجولات التفتيشية، وجرى إشعارها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.

وأفاد رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد بن محمد القحطاني، بأن الفِرَق الميدانية أغلقت ثمانية صالونات مخالفة للإجراءات الاحترازية بالنطاق؛ مؤكدًا أن المتابعة مستمرة لمتابعة تطبيق التقيد بالإرشادات الصحية العامة، وتشديد الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة؛ حرصًا على سلامة المواطن والمقيم والحيلولة دون انتشار العدوى.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
12:59 PM

جدة.. إغلاق وإنذار وتغريم 22 صالون حلاقة لمخالفة الاحترازات

حملات تتواصل.. و"القحطاني": المتابعة مستمرة لسلامة المواطن والمقيم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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واصلت أمانة محافظة جدة؛ ممثلة في بلدية أبرق الرغامة الفرعية، حملاتها لإلزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد؛ حيث أنذرت 14 محلًّا من صالونات الحلاقة التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية؛ وذلك من إجمالي 21 موقعًا شملتها الجولات التفتيشية، وجرى إشعارها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.

وأفاد رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد بن محمد القحطاني، بأن الفِرَق الميدانية أغلقت ثمانية صالونات مخالفة للإجراءات الاحترازية بالنطاق؛ مؤكدًا أن المتابعة مستمرة لمتابعة تطبيق التقيد بالإرشادات الصحية العامة، وتشديد الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة؛ حرصًا على سلامة المواطن والمقيم والحيلولة دون انتشار العدوى.

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