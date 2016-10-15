"سناب شات" تعلن: تم حل المشكلة التي واجهت التطبيق

بعد تكرار الأعطال خلال الفترة الأخيرة

أعلنت شركة "سناب شات" حل الخلل الذي طرأ على تطبيقها، وعاناه مستخدمو التطبيق في العالم، والتي أدت لتوقفه لدى عدد منهم.

وقالت الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن "المشكلة التي تعرض لها التطبيق تم حلها"، داعية مستخدميه حول العالم للإبلاغ في حال استمرار مواجهتهم لأي مشاكل تتعلق بعمل التطبيق.

وكانت الشركة، قد أعلنت مساء الاثنين، عن وجود خلل في تطبيقها الرسمي، وأن العمل جارٍ على إصلاحها، في تكرار للمشاكل التي تواجه مستخدمي التطبيق حول العالم، ما أثار حالة من الاستياء في صفوفهم.