النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير مستشفى أضم ينقل التعازي لأحد رجال الحد الجنوبي

بعد إصابته في حادث ووفاة ابنه الخميس الماضي

قام مدير مستشفى أضم العام صالح الزهراني اليوم بزيارة لأحد رجال الأمن المرابطين في الحد الجنوبي العريف مهلهل بن شباب الجابري أحد منسوبي القوات البرية، والذي يتلقى العلاج في مستشفى ضم العام؛ أثر حادث مروري راح ضحيته ابنه الخميس الماضي.

وقدم "الزهراني" له واجب العزاء، كما نقل له تعازي محافظ أضم ناصر بن حجاب القحطاني، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد فقيده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان " الجابري" قد تعرض لحادث مروري أثناء قدومه من محافظة الطائف إلى محافظة أضم لتلقي العزاء في وفاة أحد أقربائه، حيث سقطت السيارة التي كانت تقله هو وابنه واثنان آخران أثناء مرورهما بعقبة المعتق، مما نتج عنه إصابة "الجابري" ووفاة ابنه، بالإضافة إلى إصابة المرافقين الأخرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير مستشفى أضم ينقل التعازي لأحد رجال الحد الجنوبي
سبق

قام مدير مستشفى أضم العام صالح الزهراني اليوم بزيارة لأحد رجال الأمن المرابطين في الحد الجنوبي العريف مهلهل بن شباب الجابري أحد منسوبي القوات البرية، والذي يتلقى العلاج في مستشفى ضم العام؛ أثر حادث مروري راح ضحيته ابنه الخميس الماضي.

وقدم "الزهراني" له واجب العزاء، كما نقل له تعازي محافظ أضم ناصر بن حجاب القحطاني، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد فقيده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان " الجابري" قد تعرض لحادث مروري أثناء قدومه من محافظة الطائف إلى محافظة أضم لتلقي العزاء في وفاة أحد أقربائه، حيث سقطت السيارة التي كانت تقله هو وابنه واثنان آخران أثناء مرورهما بعقبة المعتق، مما نتج عنه إصابة "الجابري" ووفاة ابنه، بالإضافة إلى إصابة المرافقين الأخرين.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
08:36 PM

مدير مستشفى أضم ينقل التعازي لأحد رجال الحد الجنوبي

بعد إصابته في حادث ووفاة ابنه الخميس الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أضم
1
1,865

قام مدير مستشفى أضم العام صالح الزهراني اليوم بزيارة لأحد رجال الأمن المرابطين في الحد الجنوبي العريف مهلهل بن شباب الجابري أحد منسوبي القوات البرية، والذي يتلقى العلاج في مستشفى ضم العام؛ أثر حادث مروري راح ضحيته ابنه الخميس الماضي.

وقدم "الزهراني" له واجب العزاء، كما نقل له تعازي محافظ أضم ناصر بن حجاب القحطاني، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد فقيده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان " الجابري" قد تعرض لحادث مروري أثناء قدومه من محافظة الطائف إلى محافظة أضم لتلقي العزاء في وفاة أحد أقربائه، حيث سقطت السيارة التي كانت تقله هو وابنه واثنان آخران أثناء مرورهما بعقبة المعتق، مما نتج عنه إصابة "الجابري" ووفاة ابنه، بالإضافة إلى إصابة المرافقين الأخرين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,389
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,113
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,503
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,377

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة