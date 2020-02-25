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المسند عن طقس الثلاثاء: الجبهة الباردة المضطربة تزحف

يليها انخفاض في درجة الحرارة يختلف توقيته من منطقة لأخرى

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، نهاراً حاراً ومغبراً، خاصة في الشرق والوسط.

‏وقال: الجبهة الباردة النشطة والمضطربة تزحف رويداً رويداً من الغرب إلى الشرق، يليها انخفاضٌ في درجة الحرارة يختلف توقيته من منطقة لأخرى حسب سرعة الجبهة.

وأضاف: اليوم تعاود الرياح نشاطها المثير للغبار على نطاق واسع، بسبب مرور منخفض جوي مصحوباً بجبهة هوائية باردة تعبر أجواء السعودية وتسبّب ربكة جوية في معظم المناطق.

وتابع: متوقع اليوم أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #تبوك⁩ ⁧#الجوف⁩ ⁧#الحدود_الشمالية⁩ ⁧#حائل⁩ ⁧#القصيم⁩ ⁧#المدينة⁩ ⁧#مكة⁩ وشمالي منطقتي ⁧#الرياض⁩ و⁧#الشرقية.⁩

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المسند عن طقس الثلاثاء: الجبهة الباردة المضطربة تزحف
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، نهاراً حاراً ومغبراً، خاصة في الشرق والوسط.

‏وقال: الجبهة الباردة النشطة والمضطربة تزحف رويداً رويداً من الغرب إلى الشرق، يليها انخفاضٌ في درجة الحرارة يختلف توقيته من منطقة لأخرى حسب سرعة الجبهة.

وأضاف: اليوم تعاود الرياح نشاطها المثير للغبار على نطاق واسع، بسبب مرور منخفض جوي مصحوباً بجبهة هوائية باردة تعبر أجواء السعودية وتسبّب ربكة جوية في معظم المناطق.

وتابع: متوقع اليوم أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #تبوك⁩ ⁧#الجوف⁩ ⁧#الحدود_الشمالية⁩ ⁧#حائل⁩ ⁧#القصيم⁩ ⁧#المدينة⁩ ⁧#مكة⁩ وشمالي منطقتي ⁧#الرياض⁩ و⁧#الشرقية.⁩

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
08:20 AM

المسند عن طقس الثلاثاء: الجبهة الباردة المضطربة تزحف

يليها انخفاض في درجة الحرارة يختلف توقيته من منطقة لأخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، نهاراً حاراً ومغبراً، خاصة في الشرق والوسط.

‏وقال: الجبهة الباردة النشطة والمضطربة تزحف رويداً رويداً من الغرب إلى الشرق، يليها انخفاضٌ في درجة الحرارة يختلف توقيته من منطقة لأخرى حسب سرعة الجبهة.

وأضاف: اليوم تعاود الرياح نشاطها المثير للغبار على نطاق واسع، بسبب مرور منخفض جوي مصحوباً بجبهة هوائية باردة تعبر أجواء السعودية وتسبّب ربكة جوية في معظم المناطق.

وتابع: متوقع اليوم أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاءٍ من مناطق: #تبوك⁩ ⁧#الجوف⁩ ⁧#الحدود_الشمالية⁩ ⁧#حائل⁩ ⁧#القصيم⁩ ⁧#المدينة⁩ ⁧#مكة⁩ وشمالي منطقتي ⁧#الرياض⁩ و⁧#الشرقية.⁩

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