ووفقاً للمعلومات، ضُبطت بحوزة المحتال أطقم مجوهرات ومصوغات ذهبية وعقد ألماس؛ تقدّر قيمتها إجمالاً بـ (٦٢) ألف ريال.

وكان المحتال قد أوهم العاملين بأنه شخصٌ مقتدرٌ؛ حيث يقوم بطلب المجوهرات ويدّعي تحويل المبلغ إلى صاحب المحل مظهراً رسالة بنكية مزوّرة، ومن ثَم يحصل على المجوهرات ويغادر المحل دون دفع قيمتها.

نجحت الجهات الأمنية في القبض على محتال قام بالنصب والاحتيال على العاملين في محال ‫الذهب والمجوهرات في ‫جدة.

القبض على محتال تخصَّص في النصب والاحتيال على العاملين في محال المجوهرات عبدالله البرقاوي سبق 2019-11-22 نجحت الجهات الأمنية في القبض على محتال قام بالنصب والاحتيال على العاملين في محال ‫الذهب والمجوهرات في ‫جدة. وكان المحتال قد أوهم العاملين بأنه شخصٌ مقتدرٌ؛ حيث يقوم بطلب المجوهرات ويدّعي تحويل المبلغ إلى صاحب المحل مظهراً رسالة بنكية مزوّرة، ومن ثَم يحصل على المجوهرات ويغادر المحل دون دفع قيمتها. ووفقاً للمعلومات، ضُبطت بحوزة المحتال أطقم مجوهرات ومصوغات ذهبية وعقد ألماس؛ تقدّر قيمتها إجمالاً بـ (٦٢) ألف ريال.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441 02:29 PM

القبض على محتال تخصَّص في النصب والاحتيال على العاملين في محال المجوهرات





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نجحت الجهات الأمنية في القبض على محتال قام بالنصب والاحتيال على العاملين في محال ‫الذهب والمجوهرات في ‫جدة.

وكان المحتال قد أوهم العاملين بأنه شخصٌ مقتدرٌ؛ حيث يقوم بطلب المجوهرات ويدّعي تحويل المبلغ إلى صاحب المحل مظهراً رسالة بنكية مزوّرة، ومن ثَم يحصل على المجوهرات ويغادر المحل دون دفع قيمتها.

ووفقاً للمعلومات، ضُبطت بحوزة المحتال أطقم مجوهرات ومصوغات ذهبية وعقد ألماس؛ تقدّر قيمتها إجمالاً بـ (٦٢) ألف ريال.