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"الصحة": تسجيل 997 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1928 خلال الـ24 ساعة الماضية

"رئيس الوزراء البريطاني" يسلّم الشرطة إجاباته ضمن التحقيق في فضيحة الحفلات

ضمن استجواب رسمي لقرابة 50 شخصًا حول تفاصيل انتهاك إجراءات "كورونا"

ضمن التحقيقات في مزاعم إقامة حفلات انتهكت الإغلاق في مقر الحكومة في داونينغ ستريت، سلم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استجوابه القانوني للشرطة.

وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية أن جونسون امتثل لطلب شرطة العاصمة لتقديم إجاباته في غضون أسبوع من تسلم الاستمارة يوم الجمعة الماضي؛ وفق الألمانية.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن داونينغ ستريت قال في وقت سابق: إن إجابات جونسون لن يتم الإعلان عنها.

وأرسل الضباط المشاركون في عملية هيلمان التي تحقق فيما إذا كان قد تم انتهاك قيود "كورونا" داخل داونينغ ستريت وفي وايتهول، استجوابًا رسميًا لما يقرب من 50 شخصًا أثناء التحقيق في تفاصيل الانتهاك المزعوم لإجراءات "كورونا".

وتعرض جونسون لانتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة بسبب الغضب بشأن إقامة العديد من الحفلات في مقر الحكومة البريطانية خلال فترة حثت فيها البريطانيين على تجنب الاتصالات الاجتماعية من أجل وقف انتشار فيروس "كورونا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"رئيس الوزراء البريطاني" يسلّم الشرطة إجاباته ضمن التحقيق في فضيحة الحفلات
سبق

ضمن التحقيقات في مزاعم إقامة حفلات انتهكت الإغلاق في مقر الحكومة في داونينغ ستريت، سلم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استجوابه القانوني للشرطة.

وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية أن جونسون امتثل لطلب شرطة العاصمة لتقديم إجاباته في غضون أسبوع من تسلم الاستمارة يوم الجمعة الماضي؛ وفق الألمانية.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن داونينغ ستريت قال في وقت سابق: إن إجابات جونسون لن يتم الإعلان عنها.

وأرسل الضباط المشاركون في عملية هيلمان التي تحقق فيما إذا كان قد تم انتهاك قيود "كورونا" داخل داونينغ ستريت وفي وايتهول، استجوابًا رسميًا لما يقرب من 50 شخصًا أثناء التحقيق في تفاصيل الانتهاك المزعوم لإجراءات "كورونا".

وتعرض جونسون لانتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة بسبب الغضب بشأن إقامة العديد من الحفلات في مقر الحكومة البريطانية خلال فترة حثت فيها البريطانيين على تجنب الاتصالات الاجتماعية من أجل وقف انتشار فيروس "كورونا".

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
01:24 PM

"رئيس الوزراء البريطاني" يسلّم الشرطة إجاباته ضمن التحقيق في فضيحة الحفلات

ضمن استجواب رسمي لقرابة 50 شخصًا حول تفاصيل انتهاك إجراءات "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن التحقيقات في مزاعم إقامة حفلات انتهكت الإغلاق في مقر الحكومة في داونينغ ستريت، سلم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون استجوابه القانوني للشرطة.

وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية أن جونسون امتثل لطلب شرطة العاصمة لتقديم إجاباته في غضون أسبوع من تسلم الاستمارة يوم الجمعة الماضي؛ وفق الألمانية.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن داونينغ ستريت قال في وقت سابق: إن إجابات جونسون لن يتم الإعلان عنها.

وأرسل الضباط المشاركون في عملية هيلمان التي تحقق فيما إذا كان قد تم انتهاك قيود "كورونا" داخل داونينغ ستريت وفي وايتهول، استجوابًا رسميًا لما يقرب من 50 شخصًا أثناء التحقيق في تفاصيل الانتهاك المزعوم لإجراءات "كورونا".

وتعرض جونسون لانتقادات متزايدة في الأسابيع الأخيرة بسبب الغضب بشأن إقامة العديد من الحفلات في مقر الحكومة البريطانية خلال فترة حثت فيها البريطانيين على تجنب الاتصالات الاجتماعية من أجل وقف انتشار فيروس "كورونا".

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