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تسجيل 12855 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع

في إحصائية نشرتها "الداخلية".. وكانت منطقة مكة الأعلى بواقع (3290)

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) 12855 مخالفة، وذلك خلال الفترة من 7 / 4 / 1442هـ إلى 13 / 4 / 1442هـ، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية على تويتر oisaudiarabia@.

وتفصيلاً، سجّلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع (3290)، تلتها منطقة القصيم بـ(1980)، ثم الرياض (1956)، فالمدينة المنورة بـ (1609)، والمنطقة الشرقية بـ(1114)، وحائل (501)، والحدود الشمالية (470)، والجوف (432)، وتبوك (400)، وعسير (393)، والباحة (271)، ثم نجران بـ(257)، فجازان بواقع (182).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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تسجيل 12855 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع
سبق

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) 12855 مخالفة، وذلك خلال الفترة من 7 / 4 / 1442هـ إلى 13 / 4 / 1442هـ، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية على تويتر oisaudiarabia@.

وتفصيلاً، سجّلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع (3290)، تلتها منطقة القصيم بـ(1980)، ثم الرياض (1956)، فالمدينة المنورة بـ (1609)، والمنطقة الشرقية بـ(1114)، وحائل (501)، والحدود الشمالية (470)، والجوف (432)، وتبوك (400)، وعسير (393)، والباحة (271)، ثم نجران بـ(257)، فجازان بواقع (182).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
12:04 AM

تسجيل 12855 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع

في إحصائية نشرتها "الداخلية".. وكانت منطقة مكة الأعلى بواقع (3290)

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19) 12855 مخالفة، وذلك خلال الفترة من 7 / 4 / 1442هـ إلى 13 / 4 / 1442هـ، وذلك وفق إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية على تويتر oisaudiarabia@.

وتفصيلاً، سجّلت منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بواقع (3290)، تلتها منطقة القصيم بـ(1980)، ثم الرياض (1956)، فالمدينة المنورة بـ (1609)، والمنطقة الشرقية بـ(1114)، وحائل (501)، والحدود الشمالية (470)، والجوف (432)، وتبوك (400)، وعسير (393)، والباحة (271)، ثم نجران بـ(257)، فجازان بواقع (182).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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