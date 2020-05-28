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"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تطلقان مبادرة "عمارة المساجد"

تهدف لصيانة وتنظيف وتعقيم 11 ألف جامع ومسجد ومرافقها

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للأوقاف، اليوم؛ مبادرة "عمارة المساجد" التي تهدف إلى صيانة وتنظيف وتعقيم 11 ألف جامع ومسجد ومرافقها في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للأوقاف لخدمة بيوت الله، وصرف غلال الأوقاف الموقوفة على المساجد فيما خُصصت له ووفق شروط واقفيها.

وتلتقي أهداف الطرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير الخدمات وتحسين بيئة المساجد، وتهيئة البيئة الصحية في مكونات المساجد ومرافقها، وتمكين الكيانات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق وتفعيل دورها والشراكة معها في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

وتشمل المبادرة ثلاثة مسارات تتمثل في: مسار الصيانة، ومسار التعقيم، ومسار التنظيف؛ حيث سيتم العمل على صيانة المساجد ومرافقها من دورات مياه ومواقف وغيرها، وإصلاح الأعطال الكهربائية، وأعطال التكييف والإضاءة، إضافة إلى العمل على نظافة الفرش والسجاد واستبدال التالف منه، وصيانة الصوتيات، وكاميرات المراقبة وغيرها من محتويات المساجد.

يذكر أن المبادرة جاءت تزامنًا مع إعلان عودة الصلوات في المساجد التي ستبدأ يوم الأحد القادم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ليتمكن المصلون من أداء الصلاة في بيوت الله بكل راحة وطمأنينة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تطلقان مبادرة "عمارة المساجد"
سبق

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للأوقاف، اليوم؛ مبادرة "عمارة المساجد" التي تهدف إلى صيانة وتنظيف وتعقيم 11 ألف جامع ومسجد ومرافقها في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للأوقاف لخدمة بيوت الله، وصرف غلال الأوقاف الموقوفة على المساجد فيما خُصصت له ووفق شروط واقفيها.

وتلتقي أهداف الطرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير الخدمات وتحسين بيئة المساجد، وتهيئة البيئة الصحية في مكونات المساجد ومرافقها، وتمكين الكيانات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق وتفعيل دورها والشراكة معها في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

وتشمل المبادرة ثلاثة مسارات تتمثل في: مسار الصيانة، ومسار التعقيم، ومسار التنظيف؛ حيث سيتم العمل على صيانة المساجد ومرافقها من دورات مياه ومواقف وغيرها، وإصلاح الأعطال الكهربائية، وأعطال التكييف والإضاءة، إضافة إلى العمل على نظافة الفرش والسجاد واستبدال التالف منه، وصيانة الصوتيات، وكاميرات المراقبة وغيرها من محتويات المساجد.

يذكر أن المبادرة جاءت تزامنًا مع إعلان عودة الصلوات في المساجد التي ستبدأ يوم الأحد القادم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ليتمكن المصلون من أداء الصلاة في بيوت الله بكل راحة وطمأنينة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
05:26 PM

"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تطلقان مبادرة "عمارة المساجد"

تهدف لصيانة وتنظيف وتعقيم 11 ألف جامع ومسجد ومرافقها

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
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6,585

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للأوقاف، اليوم؛ مبادرة "عمارة المساجد" التي تهدف إلى صيانة وتنظيف وتعقيم 11 ألف جامع ومسجد ومرافقها في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة والتعاون المستمر بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للأوقاف لخدمة بيوت الله، وصرف غلال الأوقاف الموقوفة على المساجد فيما خُصصت له ووفق شروط واقفيها.

وتلتقي أهداف الطرفين في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير الخدمات وتحسين بيئة المساجد، وتهيئة البيئة الصحية في مكونات المساجد ومرافقها، وتمكين الكيانات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق وتفعيل دورها والشراكة معها في تنفيذ مثل هذه المشاريع.

وتشمل المبادرة ثلاثة مسارات تتمثل في: مسار الصيانة، ومسار التعقيم، ومسار التنظيف؛ حيث سيتم العمل على صيانة المساجد ومرافقها من دورات مياه ومواقف وغيرها، وإصلاح الأعطال الكهربائية، وأعطال التكييف والإضاءة، إضافة إلى العمل على نظافة الفرش والسجاد واستبدال التالف منه، وصيانة الصوتيات، وكاميرات المراقبة وغيرها من محتويات المساجد.

يذكر أن المبادرة جاءت تزامنًا مع إعلان عودة الصلوات في المساجد التي ستبدأ يوم الأحد القادم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ليتمكن المصلون من أداء الصلاة في بيوت الله بكل راحة وطمأنينة.

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