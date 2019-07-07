ضمن "إكسبو عسير" .. "الإسكان" تعرض أكثر من 13 ألف قطعة أرض مجانية

لتلبية رغبات المواطنين وتوفير خيارات متعددة تمكنهم من الحصول على المسكن

بدأت وزارة الاسكان بتوقيع عقود تسلُّم المستفيدين من الأراضي المجانية في مخطط الأشغال ''عتود'' بمحافظة خميس مشيط، وذلك ضمن فعاليات معرض سكني إكسبو عسير المقام حالياً في مركز الملك فهد الثقافي "المفتاحة" بأبها، ويستمر حتى غد الإثنين.

وأوضحت الوزارة أن عمليات تسليم الأراضي المجانية ستتواصل حتى اكتمال تسليم جميع قطع الأراضي في المخطط البالغ عددها 711 قطعة أرض مجانية يتم توزيعها على المستفيدين، ويعد من المخططات المتميزة في منطقة عسير، حيث تم حجزه بالكامل خلال 24 ساعة من الإعلان، وبدأ برنامج سكني بتوقيع عقود المستفيدين بعد الانتهاء من تدقيق بيانتهم، على هامش معرض سكني إكسبو 2019 المقام في مدينة أبها.

وبيّنت الوزارة أنه يمكن للمواطنين المسجلين في قوائمها والراغبين في خيار الأراضي المجانية زيارة معرض سكني إكسبو عسير والاطلاع على أكثر من 15 مخططاً سكنياً في مدن منطقة عسير ومحافظاتها يتضمن أكثر من 13300 قطعة أرض بمساحة تتراوح بين 450 و527 م2 للقطعة الواحدة، منها 11 مخططاً جارٍ العمل على تطويرها وتضم أكثر من 11 ألف قطعة أرض، وهي: مشروع مخطط جبل ظلم بمحافظة سراة عبيدة، مخطط العيرية في محافظة بارق، مخطط عفراء ببلقرن، مخطط منح شمال أبها بمدينة أبها، مخطط المجاردة، مخطط سحبان، مخطط حميد العلايا ومخطط الخوارم بمحافظة محايل، مخطط أبها (1) بأبها، مخطط النماص - السرح، مخطط ظهران الجنوب.

وأكّدت وزارة الإسكان أنها تسعى من خلال برنامج "سكني"، إلى تلبية رغبات المواطنين وتوفير خيارات متعددة تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم، حيث قامت الوزارة أخيراً ببدء تسليم أرضي مخطط أرض الأشغال بمحافظة بيشة للمستفيدين، ويحتوي على 495 قطعة أرض سكنية مجانية، كما مكّنت المستفيدين من حجز 201 قطعة أرض في مخطط وادي بن هشبل بالكامل، إضافة إلى حجز 106 قطع أراضٍ ضمن مخطط آل قفيع بمحافظة أحد رفيدة، إضافة إلى تواصل عمليات التسليم في المخططات الأخرى التي توفرها الوزارة ويمكن استعراضها واختيار المخطط المناسب عبر موقع "سكني"https://sakani.housing.sa/plans-map.

يُذكر أن وزارة الإسكان قامت بتوفير مخططات سكنية في جميع مناطق المملكة، إذ يمكن للمستفيد المستحق للدعم السكني التقديم عليها من خلال الدخول على صفحة الأراضي المجانية، واختيار المخطط المناسب له، ثم حجز الأرض واستكمال إجراءات توقيع العقد النهائي ثم تسلُّم الأرض مجاناً.