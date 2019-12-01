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"آل جوفان": المواطنون يحتفون بذكرى البيعة بقلوب ملؤها الحب والولاء والسمع والطاعة

أكد أن احتياجات الشعب وتنمية المجتمع جوهر اهتمام القيادة

قال معرف آل جوفان، الدكتور فلاح محمد الجوفان: إن المواطنين يحتفون بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقلوب ملؤها الحب والولاء والسمع والطاعة والأمن والأمان والإنجاز والعطاء؛ إذ يرون عجلة التطور وتحديث مؤسسات الدولة تمضيان سويًّا مع مواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة.

وأضاف "الجوفان" أن المملكة تشهد منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وتابع: "صدر عدد من الأوامر الكريمة خلال الخمس السنوات الماضية، شاملة جميع شرائح المجتمع؛ لحرص القيادة على راحة ورفاهية المواطن وتلمس احتياجاته وتوفير الراحة والرفاهية والعيش الكريم، وتأكيدًا على أنّ المواطن هو جوهر اهتمام القيادة الرشيدة ومحورها الأساس، وذلك بعد جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تمسّ حياة المواطنين وتستشرف مستقبل الأجيال القادمة، وتدعم عصب الاقتصاد الوطني، وتدفع به نحو الاستدامة".

وقال: "أما على المستوى العالمي والإنساني فإن المملكة قدمت وتقدم مساعدات إنسانية وتنموية وخيرية إلى مختلف الدول حول العالم، دون تمييز دين أو عرق أو بلد دون آخر؛ إذ تعد المملكة من أكبر عشر دول في العالم تقديمًا للمساعدات النقدية والعينية في شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة؛ لتشجيع التنمية في الدول النامية".

الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"آل جوفان": المواطنون يحتفون بذكرى البيعة بقلوب ملؤها الحب والولاء والسمع والطاعة
سبق

قال معرف آل جوفان، الدكتور فلاح محمد الجوفان: إن المواطنين يحتفون بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقلوب ملؤها الحب والولاء والسمع والطاعة والأمن والأمان والإنجاز والعطاء؛ إذ يرون عجلة التطور وتحديث مؤسسات الدولة تمضيان سويًّا مع مواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة.

وأضاف "الجوفان" أن المملكة تشهد منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وتابع: "صدر عدد من الأوامر الكريمة خلال الخمس السنوات الماضية، شاملة جميع شرائح المجتمع؛ لحرص القيادة على راحة ورفاهية المواطن وتلمس احتياجاته وتوفير الراحة والرفاهية والعيش الكريم، وتأكيدًا على أنّ المواطن هو جوهر اهتمام القيادة الرشيدة ومحورها الأساس، وذلك بعد جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تمسّ حياة المواطنين وتستشرف مستقبل الأجيال القادمة، وتدعم عصب الاقتصاد الوطني، وتدفع به نحو الاستدامة".

وقال: "أما على المستوى العالمي والإنساني فإن المملكة قدمت وتقدم مساعدات إنسانية وتنموية وخيرية إلى مختلف الدول حول العالم، دون تمييز دين أو عرق أو بلد دون آخر؛ إذ تعد المملكة من أكبر عشر دول في العالم تقديمًا للمساعدات النقدية والعينية في شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة؛ لتشجيع التنمية في الدول النامية".

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
04:58 PM

"آل جوفان": المواطنون يحتفون بذكرى البيعة بقلوب ملؤها الحب والولاء والسمع والطاعة

أكد أن احتياجات الشعب وتنمية المجتمع جوهر اهتمام القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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قال معرف آل جوفان، الدكتور فلاح محمد الجوفان: إن المواطنين يحتفون بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقلوب ملؤها الحب والولاء والسمع والطاعة والأمن والأمان والإنجاز والعطاء؛ إذ يرون عجلة التطور وتحديث مؤسسات الدولة تمضيان سويًّا مع مواصلة تنفيذ المشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة.

وأضاف "الجوفان" أن المملكة تشهد منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضعها في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة.

وتابع: "صدر عدد من الأوامر الكريمة خلال الخمس السنوات الماضية، شاملة جميع شرائح المجتمع؛ لحرص القيادة على راحة ورفاهية المواطن وتلمس احتياجاته وتوفير الراحة والرفاهية والعيش الكريم، وتأكيدًا على أنّ المواطن هو جوهر اهتمام القيادة الرشيدة ومحورها الأساس، وذلك بعد جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي تمسّ حياة المواطنين وتستشرف مستقبل الأجيال القادمة، وتدعم عصب الاقتصاد الوطني، وتدفع به نحو الاستدامة".

وقال: "أما على المستوى العالمي والإنساني فإن المملكة قدمت وتقدم مساعدات إنسانية وتنموية وخيرية إلى مختلف الدول حول العالم، دون تمييز دين أو عرق أو بلد دون آخر؛ إذ تعد المملكة من أكبر عشر دول في العالم تقديمًا للمساعدات النقدية والعينية في شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة؛ لتشجيع التنمية في الدول النامية".

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