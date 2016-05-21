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نجران .. تدشين حملة "صم بصحة" لمعالجة الأمراض المزمنة في رمضان

عقدت في منتزه الملك فهد تحت شعار "لأجل صحتك"

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران ممثلة بمستشفى نجران العام الجديد والمراكز الصحية التابعة له حملة "صم بصحة"، وتأتي الحملة ضمن مبادرة معًا نبدع وننجز لتعزيز صحة المجتمع في رمضان، ومعالجة الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع الضغط، حيث اشتملت الحملة على فعاليات وأنشطة توعوية متنوعة تحت شعار "لأجل صحتك"، وعقدت في منتزه الملك فهد.

وقال المتحدث الرسمي لصحة نجران علي آل جليدان إن الأنشطة تضمنت تفعيل الأيام العالمية (للربو - الثلاسيميا- ارتفاع ضغط الدم - التصلب اللويحي الممتد - ومكافحة التدخين) والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، مبينًا أن الفعاليات شهدت وجود عيادات طبية للكشف المبكر على السكري ومكافحة السمنة والتوعية بالأنماط الغذائية السليمة استفاد منها أكثر من ٣٠٠ شخص.

وأكد أن تنفيذ صحة نجران حملات توعوية بعنوان "صم بصحة" منذ بداية شهر رمضان تستهدف ٥٠ جامعًا ومسجدًا في المنطقة لتعزيز صحة المجتمع من الأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها والكشف المبكر على السكري ومكافحة السمنة استفاد منها حتى الآن أكثر من 1000 شخص تم فحصهم وتوعويتهم بالأنماط الغذائية السليمة، حاثًا الجميع خلال هذا الشهر الكريم بأهمية ممارسة الرياضة التي تتناسب مع الصائم ودورها في الحفاظ على صحة الإنسان.

وأشار آل جليدان إلى أن نتائج الفحوص التي أُجريت لأشخاص من خلال الحملة التوعوية والفعاليات المصاحبة أظهرت اكتشاف ١٥ حالة مصابة بالسكري وتحويلها لمركز أمراض الغدد والسكري وتقديم برنامج غذائي وصحي لعدد ٣٨ حالة للوقاية من الإصابة بالسكري.

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نجران .. تدشين حملة "صم بصحة" لمعالجة الأمراض المزمنة في رمضان
سبق

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران ممثلة بمستشفى نجران العام الجديد والمراكز الصحية التابعة له حملة "صم بصحة"، وتأتي الحملة ضمن مبادرة معًا نبدع وننجز لتعزيز صحة المجتمع في رمضان، ومعالجة الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع الضغط، حيث اشتملت الحملة على فعاليات وأنشطة توعوية متنوعة تحت شعار "لأجل صحتك"، وعقدت في منتزه الملك فهد.

وقال المتحدث الرسمي لصحة نجران علي آل جليدان إن الأنشطة تضمنت تفعيل الأيام العالمية (للربو - الثلاسيميا- ارتفاع ضغط الدم - التصلب اللويحي الممتد - ومكافحة التدخين) والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، مبينًا أن الفعاليات شهدت وجود عيادات طبية للكشف المبكر على السكري ومكافحة السمنة والتوعية بالأنماط الغذائية السليمة استفاد منها أكثر من ٣٠٠ شخص.

وأكد أن تنفيذ صحة نجران حملات توعوية بعنوان "صم بصحة" منذ بداية شهر رمضان تستهدف ٥٠ جامعًا ومسجدًا في المنطقة لتعزيز صحة المجتمع من الأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها والكشف المبكر على السكري ومكافحة السمنة استفاد منها حتى الآن أكثر من 1000 شخص تم فحصهم وتوعويتهم بالأنماط الغذائية السليمة، حاثًا الجميع خلال هذا الشهر الكريم بأهمية ممارسة الرياضة التي تتناسب مع الصائم ودورها في الحفاظ على صحة الإنسان.

وأشار آل جليدان إلى أن نتائج الفحوص التي أُجريت لأشخاص من خلال الحملة التوعوية والفعاليات المصاحبة أظهرت اكتشاف ١٥ حالة مصابة بالسكري وتحويلها لمركز أمراض الغدد والسكري وتقديم برنامج غذائي وصحي لعدد ٣٨ حالة للوقاية من الإصابة بالسكري.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
12:03 AM

نجران .. تدشين حملة "صم بصحة" لمعالجة الأمراض المزمنة في رمضان

عقدت في منتزه الملك فهد تحت شعار "لأجل صحتك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران ممثلة بمستشفى نجران العام الجديد والمراكز الصحية التابعة له حملة "صم بصحة"، وتأتي الحملة ضمن مبادرة معًا نبدع وننجز لتعزيز صحة المجتمع في رمضان، ومعالجة الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع الضغط، حيث اشتملت الحملة على فعاليات وأنشطة توعوية متنوعة تحت شعار "لأجل صحتك"، وعقدت في منتزه الملك فهد.

وقال المتحدث الرسمي لصحة نجران علي آل جليدان إن الأنشطة تضمنت تفعيل الأيام العالمية (للربو - الثلاسيميا- ارتفاع ضغط الدم - التصلب اللويحي الممتد - ومكافحة التدخين) والتي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، مبينًا أن الفعاليات شهدت وجود عيادات طبية للكشف المبكر على السكري ومكافحة السمنة والتوعية بالأنماط الغذائية السليمة استفاد منها أكثر من ٣٠٠ شخص.

وأكد أن تنفيذ صحة نجران حملات توعوية بعنوان "صم بصحة" منذ بداية شهر رمضان تستهدف ٥٠ جامعًا ومسجدًا في المنطقة لتعزيز صحة المجتمع من الأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها والكشف المبكر على السكري ومكافحة السمنة استفاد منها حتى الآن أكثر من 1000 شخص تم فحصهم وتوعويتهم بالأنماط الغذائية السليمة، حاثًا الجميع خلال هذا الشهر الكريم بأهمية ممارسة الرياضة التي تتناسب مع الصائم ودورها في الحفاظ على صحة الإنسان.

وأشار آل جليدان إلى أن نتائج الفحوص التي أُجريت لأشخاص من خلال الحملة التوعوية والفعاليات المصاحبة أظهرت اكتشاف ١٥ حالة مصابة بالسكري وتحويلها لمركز أمراض الغدد والسكري وتقديم برنامج غذائي وصحي لعدد ٣٨ حالة للوقاية من الإصابة بالسكري.

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