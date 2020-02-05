"النقد" تطرح مسودة القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي للمرئيات

لتوسيع نطاق توزيع وتسويق المنتجات عبر البنوك والتيسير على العملاء

تُعلن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرح مشروع "مسودة" القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي، داعية في هذا الصدد العموم والمختصين والمُهتمين -تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة- إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم.

تأتي هذه الخطوة استمراراً لدور المؤسسة في تطوير منظومة الخدمات المالية في المملكة، ومواكبة أحدث التطورات التقنية بما يخدم أهداف المؤسسة من نمو قطاع التأمين وازدهاره ونشر الوعي والثقافة التأمينية.

وتهدف قواعد أعمال التأمين المصرفي، إلى توسيع نطاق توزيع وتسويق منتجات التأمين عبر البنوك، والتيسير على العملاء للحصول على احتياجاتهم المالية كافة من مكان واحد، وتنظيم أعمال وممارسات التأمين المصرفي في المملكة، والعلاقات بين شركات التأمين والبنوك في هذا الشأن، كما تُعدُّ وسيلةً لضمان وصول المنتجات التأمينية إلى المناطق النائية، وتيسيراً للوصول إلى منتجات الادخار المصرفي لرفع الوعي التأميني.

وتتطلع المؤسسة من خلال هذه القواعد إلى تطوير صناعة التأمين ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.

وتدعو مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع "مسودة" القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال (14) يوماً، بدءاً من اليوم عبر البريد الإلكتروني "IC.Pol@SAMA.GOV.SA"، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.. ويمكن الاطلاع عليها من خلال (الرابط): http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx