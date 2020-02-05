النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النقد" تطرح مسودة القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي للمرئيات

لتوسيع نطاق توزيع وتسويق المنتجات عبر البنوك والتيسير على العملاء

تُعلن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرح مشروع "مسودة" القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي، داعية في هذا الصدد العموم والمختصين والمُهتمين -تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة- إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم.

تأتي هذه الخطوة استمراراً لدور المؤسسة في تطوير منظومة الخدمات المالية في المملكة، ومواكبة أحدث التطورات التقنية بما يخدم أهداف المؤسسة من نمو قطاع التأمين وازدهاره ونشر الوعي والثقافة التأمينية.

وتهدف قواعد أعمال التأمين المصرفي، إلى توسيع نطاق توزيع وتسويق منتجات التأمين عبر البنوك، والتيسير على العملاء للحصول على احتياجاتهم المالية كافة من مكان واحد، وتنظيم أعمال وممارسات التأمين المصرفي في المملكة، والعلاقات بين شركات التأمين والبنوك في هذا الشأن، كما تُعدُّ وسيلةً لضمان وصول المنتجات التأمينية إلى المناطق النائية، وتيسيراً للوصول إلى منتجات الادخار المصرفي لرفع الوعي التأميني.

وتتطلع المؤسسة من خلال هذه القواعد إلى تطوير صناعة التأمين ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.

وتدعو مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع "مسودة" القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال (14) يوماً، بدءاً من اليوم عبر البريد الإلكتروني "IC.Pol@SAMA.GOV.SA"، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.. ويمكن الاطلاع عليها من خلال (الرابط): http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النقد" تطرح مسودة القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي للمرئيات
سبق

تُعلن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرح مشروع "مسودة" القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي، داعية في هذا الصدد العموم والمختصين والمُهتمين -تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة- إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم.

تأتي هذه الخطوة استمراراً لدور المؤسسة في تطوير منظومة الخدمات المالية في المملكة، ومواكبة أحدث التطورات التقنية بما يخدم أهداف المؤسسة من نمو قطاع التأمين وازدهاره ونشر الوعي والثقافة التأمينية.

وتهدف قواعد أعمال التأمين المصرفي، إلى توسيع نطاق توزيع وتسويق منتجات التأمين عبر البنوك، والتيسير على العملاء للحصول على احتياجاتهم المالية كافة من مكان واحد، وتنظيم أعمال وممارسات التأمين المصرفي في المملكة، والعلاقات بين شركات التأمين والبنوك في هذا الشأن، كما تُعدُّ وسيلةً لضمان وصول المنتجات التأمينية إلى المناطق النائية، وتيسيراً للوصول إلى منتجات الادخار المصرفي لرفع الوعي التأميني.

وتتطلع المؤسسة من خلال هذه القواعد إلى تطوير صناعة التأمين ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.

وتدعو مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع "مسودة" القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال (14) يوماً، بدءاً من اليوم عبر البريد الإلكتروني "IC.Pol@SAMA.GOV.SA"، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.. ويمكن الاطلاع عليها من خلال (الرابط): http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
11:40 AM
اخر تعديل
05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
12:17 PM

"النقد" تطرح مسودة القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي للمرئيات

لتوسيع نطاق توزيع وتسويق المنتجات عبر البنوك والتيسير على العملاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
422

تُعلن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، طرح مشروع "مسودة" القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي، داعية في هذا الصدد العموم والمختصين والمُهتمين -تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة- إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم.

تأتي هذه الخطوة استمراراً لدور المؤسسة في تطوير منظومة الخدمات المالية في المملكة، ومواكبة أحدث التطورات التقنية بما يخدم أهداف المؤسسة من نمو قطاع التأمين وازدهاره ونشر الوعي والثقافة التأمينية.

وتهدف قواعد أعمال التأمين المصرفي، إلى توسيع نطاق توزيع وتسويق منتجات التأمين عبر البنوك، والتيسير على العملاء للحصول على احتياجاتهم المالية كافة من مكان واحد، وتنظيم أعمال وممارسات التأمين المصرفي في المملكة، والعلاقات بين شركات التأمين والبنوك في هذا الشأن، كما تُعدُّ وسيلةً لضمان وصول المنتجات التأمينية إلى المناطق النائية، وتيسيراً للوصول إلى منتجات الادخار المصرفي لرفع الوعي التأميني.

وتتطلع المؤسسة من خلال هذه القواعد إلى تطوير صناعة التأمين ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني.

وتدعو مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع "مسودة" القواعد المنظمة لأعمال التأمين المصرفي، إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم خلال (14) يوماً، بدءاً من اليوم عبر البريد الإلكتروني "IC.Pol@SAMA.GOV.SA"، علماً أنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.. ويمكن الاطلاع عليها من خلال (الرابط): http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsurancePublicConsultation.aspx

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,347
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,850
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,914
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,473

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة