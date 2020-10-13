"البحر الأحمر" في بيان على "تداول" حول عقد المجمع السكني مع "نيوم": إيرادات وأرباح

بقيمة 53 مليون ريال.. وقالت: مدته تبلغ 3 سنوات قابلة للتمديد بتكاليف إضافية

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، توقيعها عقداً مع شركة "نيوم"، بقيمة 53 مليون ريال؛ لتقديم خدمات المرافق والتشغيل والصيانة للمجمع السكني الإداري الذي ستقوم الشركة بتنفيذه بموجب العقد المعلن في 6 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، على "تداول"، أن العقد يشمل تقديم الخدمات التكميلية بالمجمع السكني، بما في ذلك تقديم خدمات التموين والنظافة والصيانة والغسيل والخدمات المساندة المتمثلة في الخدمات الطبية والأمنية والترفيهية بالمجمع، ولا توجد أطراف ذات علاقة ضمن التعاقد.

وأشارت الشركة إلى أن مدة العقد تبلغ 3 سنوات تبدأ من تاريخ الانتهاء من تنفيذ المجمع السكني، قابلة للتمديد بتكاليف إضافية، مبيّنةً أن الأثر المالي يتمثل في تحقيق إيرادات وأرباح خلال مدة العقد وعلى دفعات ابتداءً من الربع الأول 2021 حتى الربع الرابع 2023.