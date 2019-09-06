النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غزة.. استشهاد طفل وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

خلال المسيرات السلمية المنددة بالحصار المفروض على القطاع

استشهد طفل فلسطيني وأصيب 28 مواطناً على الأقل, برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة، رفضاً للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في المسيرات السلمية.

وأضافت: "أدى ذلك إلى استشهاد طفل بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، والعشرات بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط وبقنابل الغاز والاختناق، بينهم مسعفون متطوعون خلال عملهم الإنساني على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
غزة.. استشهاد طفل وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي
سبق

استشهد طفل فلسطيني وأصيب 28 مواطناً على الأقل, برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة، رفضاً للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في المسيرات السلمية.

وأضافت: "أدى ذلك إلى استشهاد طفل بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، والعشرات بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط وبقنابل الغاز والاختناق، بينهم مسعفون متطوعون خلال عملهم الإنساني على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع".

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
06:39 PM

غزة.. استشهاد طفل وإصابة العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

خلال المسيرات السلمية المنددة بالحصار المفروض على القطاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
504

استشهد طفل فلسطيني وأصيب 28 مواطناً على الأقل, برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسيرات السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة، رفضاً للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في المسيرات السلمية.

وأضافت: "أدى ذلك إلى استشهاد طفل بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، والعشرات بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط وبقنابل الغاز والاختناق، بينهم مسعفون متطوعون خلال عملهم الإنساني على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,983
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,509
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,423
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,841

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة