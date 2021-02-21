النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المطلق": نسعى لتمكين القطاعين العام والخاص لإطلاق مشاريع نوعية في الشرقية

بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق، بمناسبة توقيع عقد تشغيل وسط العوامية بمحافظة القطيف؛ أن "العمل بمبدأ الشراكة بين الهيئة والأمانة -ممثلة بوكالة الاستثمار- وما حصلت عليه هذه المبادرة من دعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وحرص الأمين كان له أثر كبير في تعظيم الفائدة من الفرصة ومكننا من توظيف الموارد والأصول بالشكل الأمثل".

وأضاف "المطلق": "نسعى في الهيئة إلى تمكين الجهات في القطاعين العام والخاص ودعمهم لإيجاد خيارات جديدة ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة من خلال استغلال الميزات النسبية للعديد من الأماكن التي تزخر بها المنطقة الشرقية، ودراسة جدوى تحويلها إلى وجهات ومشاريع مميزة وجاذبة للسكان والزوار من المناطق الأخرى والدول المجاورة، وتكون محركاً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد".

وثمن الرئيس التنفيذي للهيئة ما يوليه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب رئيس مجلس الإدارة - من دعم ومتابعة مستمرين لمثل هذه المبادرات التي نتج عن أحدها اليوم توقيع العقد الاستثماري لمشروع وسط العوامية ضمن حزمة مبادرات التطوير ذات المكاسب السريعة بالهيئة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المطلق": نسعى لتمكين القطاعين العام والخاص لإطلاق مشاريع نوعية في الشرقية
سبق

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق، بمناسبة توقيع عقد تشغيل وسط العوامية بمحافظة القطيف؛ أن "العمل بمبدأ الشراكة بين الهيئة والأمانة -ممثلة بوكالة الاستثمار- وما حصلت عليه هذه المبادرة من دعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وحرص الأمين كان له أثر كبير في تعظيم الفائدة من الفرصة ومكننا من توظيف الموارد والأصول بالشكل الأمثل".

وأضاف "المطلق": "نسعى في الهيئة إلى تمكين الجهات في القطاعين العام والخاص ودعمهم لإيجاد خيارات جديدة ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة من خلال استغلال الميزات النسبية للعديد من الأماكن التي تزخر بها المنطقة الشرقية، ودراسة جدوى تحويلها إلى وجهات ومشاريع مميزة وجاذبة للسكان والزوار من المناطق الأخرى والدول المجاورة، وتكون محركاً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد".

وثمن الرئيس التنفيذي للهيئة ما يوليه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب رئيس مجلس الإدارة - من دعم ومتابعة مستمرين لمثل هذه المبادرات التي نتج عن أحدها اليوم توقيع العقد الاستثماري لمشروع وسط العوامية ضمن حزمة مبادرات التطوير ذات المكاسب السريعة بالهيئة".

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
05:51 PM

"المطلق": نسعى لتمكين القطاعين العام والخاص لإطلاق مشاريع نوعية في الشرقية

بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
825

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق، بمناسبة توقيع عقد تشغيل وسط العوامية بمحافظة القطيف؛ أن "العمل بمبدأ الشراكة بين الهيئة والأمانة -ممثلة بوكالة الاستثمار- وما حصلت عليه هذه المبادرة من دعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وحرص الأمين كان له أثر كبير في تعظيم الفائدة من الفرصة ومكننا من توظيف الموارد والأصول بالشكل الأمثل".

وأضاف "المطلق": "نسعى في الهيئة إلى تمكين الجهات في القطاعين العام والخاص ودعمهم لإيجاد خيارات جديدة ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة من خلال استغلال الميزات النسبية للعديد من الأماكن التي تزخر بها المنطقة الشرقية، ودراسة جدوى تحويلها إلى وجهات ومشاريع مميزة وجاذبة للسكان والزوار من المناطق الأخرى والدول المجاورة، وتكون محركاً يسهم في دفع عجلة الاقتصاد".

وثمن الرئيس التنفيذي للهيئة ما يوليه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب رئيس مجلس الإدارة - من دعم ومتابعة مستمرين لمثل هذه المبادرات التي نتج عن أحدها اليوم توقيع العقد الاستثماري لمشروع وسط العوامية ضمن حزمة مبادرات التطوير ذات المكاسب السريعة بالهيئة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,319
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,092
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,694

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة