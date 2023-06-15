وأشارت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن الوفيات في البرازيل وصلت لـ43332، بينما تعافى 469141 من "كوفيد-19"، وانقضى نحو 15 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.

بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البرازيل حتى الآن 867624 حالة.

البرازيل: عدد حالات كورونا بلغ 867624 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-15 بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البرازيل حتى الآن 867624 حالة. وأشارت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن الوفيات في البرازيل وصلت لـ43332، بينما تعافى 469141 من "كوفيد-19"، وانقضى نحو 15 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 05:39 PM

البرازيل: عدد حالات كورونا بلغ 867624 بعد 15 أسبوعاً منذ تسجيل أول إصابة





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بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البرازيل حتى الآن 867624 حالة.

وأشارت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن الوفيات في البرازيل وصلت لـ43332، بينما تعافى 469141 من "كوفيد-19"، وانقضى نحو 15 أسبوعاً منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.