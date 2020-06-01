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عسير.. إطلاق خدمة إصدار الشهادات الصحية إلكترونياً

عبر موقع "بلدي"

أطلقت أمانة منطقة عسير خدمة إصدار الشهادات الصحية للعاملين في مجال المنشآت التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة والقطاعات التي تشرف عليها الأمانة إلكترونيّاً عبر موقع "بلدي".

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه جرى إتاحة الخدمة بالأمانة، ويجري العمل على تطبيقها في جميع بلديات المنطقة بهدف رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر الخدمات الإلكترونية وضمان سرعة الإنجاز وتقليل أعداد المراجعين، مشيرا إلى أن أمانة عسير تُعد من أولى الأمانات في تطبيق إصدار الشهادات الصحية إلكترونياً.

ولفت الانتباه إلى أن هذه الخدمة ستمكّن المستفيد من إصدار الشهادة وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك بعد أن يتم الربط الإلكتروني لنتائج الفحص الطبي، حيث يتسنى للمستفيد إجراء الفحص في المنشآت الصحية المرخصة وإرسال نتيجة الفحص إلكترونيا للأمانة ما يتيح الإصدار الإلكتروني للشهادات الصحية من خلال موقع "بلدي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. إطلاق خدمة إصدار الشهادات الصحية إلكترونياً
سبق

أطلقت أمانة منطقة عسير خدمة إصدار الشهادات الصحية للعاملين في مجال المنشآت التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة والقطاعات التي تشرف عليها الأمانة إلكترونيّاً عبر موقع "بلدي".

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه جرى إتاحة الخدمة بالأمانة، ويجري العمل على تطبيقها في جميع بلديات المنطقة بهدف رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر الخدمات الإلكترونية وضمان سرعة الإنجاز وتقليل أعداد المراجعين، مشيرا إلى أن أمانة عسير تُعد من أولى الأمانات في تطبيق إصدار الشهادات الصحية إلكترونياً.

ولفت الانتباه إلى أن هذه الخدمة ستمكّن المستفيد من إصدار الشهادة وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك بعد أن يتم الربط الإلكتروني لنتائج الفحص الطبي، حيث يتسنى للمستفيد إجراء الفحص في المنشآت الصحية المرخصة وإرسال نتيجة الفحص إلكترونيا للأمانة ما يتيح الإصدار الإلكتروني للشهادات الصحية من خلال موقع "بلدي".

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
05:15 PM

عسير.. إطلاق خدمة إصدار الشهادات الصحية إلكترونياً

عبر موقع "بلدي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
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أطلقت أمانة منطقة عسير خدمة إصدار الشهادات الصحية للعاملين في مجال المنشآت التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة والقطاعات التي تشرف عليها الأمانة إلكترونيّاً عبر موقع "بلدي".

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه جرى إتاحة الخدمة بالأمانة، ويجري العمل على تطبيقها في جميع بلديات المنطقة بهدف رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر الخدمات الإلكترونية وضمان سرعة الإنجاز وتقليل أعداد المراجعين، مشيرا إلى أن أمانة عسير تُعد من أولى الأمانات في تطبيق إصدار الشهادات الصحية إلكترونياً.

ولفت الانتباه إلى أن هذه الخدمة ستمكّن المستفيد من إصدار الشهادة وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك بعد أن يتم الربط الإلكتروني لنتائج الفحص الطبي، حيث يتسنى للمستفيد إجراء الفحص في المنشآت الصحية المرخصة وإرسال نتيجة الفحص إلكترونيا للأمانة ما يتيح الإصدار الإلكتروني للشهادات الصحية من خلال موقع "بلدي".

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