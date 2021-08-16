"سكني": 3 أشهر متوسط الحصول على الخيارات السكنية والتمويلية

سجّل 124.208 أسرة خلال 7 أشهر.. بينها 97.822 أسرة سكنت

كشف ملتقى برنامج "سكني" للربع الثاني من العام الجاري 2021، أن 70% من الأسر السعودية التي استفادت من خيارات "سكني" خلال العام 2021 استكملوا كافة إجراءاتهم ووقّعوا عقودهم للحصول على الخيارات السكنية والقروض المدعومة خلال ثلاثة أشهر فقط من تسجيلهم للحصول على الخيار السكني.

جاء ذلك ضمن جهود البرنامج لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح البرنامج أن إجراءات الاستفادة من خيارات البرنامج تتم ضمن خطوات إلكترونية ميسرة واستحقاق فوري؛ مؤكداً استمرار البرنامج في تمكين الأسر السعودية من التملّك عبر الاستفادة من حلول "سكني" المتنوعة لتحقيق مستهدفات البرنامج المتمثل في استفادة 220 ألف أسرة سعودية خلال 2021 منها 150 ألف أسرة تسكن منازلها عبر تقديم 140 ألف قرض عقاري مدعوم.

وسجّل برنامج "سكني" منذ بداية شهر يناير حتى يوليو 2021 استفادة 124.208أسرة منها 97.822 أسرة سكنت منازلها، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول وفق رغباتها واحتياجاتها.

وكان من بين الأسر المستفيدة 53 ألف أسرة استفادت من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، و40 ألف أسرة لخيار البناء الذاتي.

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" 102 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء توفّر أكثر من 144 ألف وحدة بمتوسط أسعار 700 ألف ريال، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر ما يتجاوز عن 180 ألف أرض سكنية، بالإضافة إلى الخيارات التمويلية المتنوعة لتقديم القروض العقارية المدعومة لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، لتلبّية تطلعات الأسر السعودية.

وحظي قطاع الإسكان خلال الربع الماضي بالعديد من الإشادات المحلية والدولية نظير ما حققه من نجاحات غير مسبوقة فيما يتعلق برفع نسبة التملك السكني إلى أكثر من 60% وارتفاع أعداد عقود القروض العقارية وأعداد الوحدات الجديدة المضافة إلى المعروض العقاري السكني، والخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة بمتوسط أسعار 700 ألف ريال.

وكان أهم تلك الإشادات إشادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وصندوق النقد الدولي.