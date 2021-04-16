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"الصحة": تسجيل 964 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 918 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة؛ 16 أبريل 2021، تسجيل 964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 403106 حالات.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 918 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (387020) حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة" تسجيل 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6801 حالة وفاة.


وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9285، والحالات الحرجة 1034 حالة.

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"الصحة": تسجيل 964 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 918 خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة؛ 16 أبريل 2021، تسجيل 964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 403106 حالات.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 918 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (387020) حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة" تسجيل 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6801 حالة وفاة.


وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9285، والحالات الحرجة 1034 حالة.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
03:38 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
06:00 PM

"الصحة": تسجيل 964 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 918 خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
10,221

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة؛ 16 أبريل 2021، تسجيل 964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 403106 حالات.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 918 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (387020) حالة، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة" تسجيل 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 6801 حالة وفاة.


وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9285، والحالات الحرجة 1034 حالة.

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