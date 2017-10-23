النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هواوي" تحقق رقمًا قياسيًّا للتخلص من "أندرويد"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن وصول شركة "هواوي" الصينية لرقم قياسي في طريق تخلص هواتفها الذكية من نظام تشغيل "أندرويد" واعتمادها على نظامها الخاص "هارموني أو إس".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن عدد الهواتف العاملة بنظام تشغيل "هارموني أو إس" الخاص بهواوي وصل إلى 150 ألف جهاز حول العالم.

وبذلك أصبح نظام تشغيل "هارموني أو إس" هي الأسرع نموًّا في التاريخ.

وكشفت "هواوي" أن هذا النمو التاريخي يدفعها إلى تحسين نظام "هارموني أو إس" في 3 اتجاهات رئيسية، هي بنية النظام نفسه، والمحطات الطرفية الفائقة، واستخدامه الأجهزة المتعددة داخل نفس النظام.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"هواوي" تحقق رقمًا قياسيًّا للتخلص من "أندرويد"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن وصول شركة "هواوي" الصينية لرقم قياسي في طريق تخلص هواتفها الذكية من نظام تشغيل "أندرويد" واعتمادها على نظامها الخاص "هارموني أو إس".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن عدد الهواتف العاملة بنظام تشغيل "هارموني أو إس" الخاص بهواوي وصل إلى 150 ألف جهاز حول العالم.

وبذلك أصبح نظام تشغيل "هارموني أو إس" هي الأسرع نموًّا في التاريخ.

وكشفت "هواوي" أن هذا النمو التاريخي يدفعها إلى تحسين نظام "هارموني أو إس" في 3 اتجاهات رئيسية، هي بنية النظام نفسه، والمحطات الطرفية الفائقة، واستخدامه الأجهزة المتعددة داخل نفس النظام.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
10:31 AM

"هواوي" تحقق رقمًا قياسيًّا للتخلص من "أندرويد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,679

كشفت تقارير صحفية عالمية عن وصول شركة "هواوي" الصينية لرقم قياسي في طريق تخلص هواتفها الذكية من نظام تشغيل "أندرويد" واعتمادها على نظامها الخاص "هارموني أو إس".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن عدد الهواتف العاملة بنظام تشغيل "هارموني أو إس" الخاص بهواوي وصل إلى 150 ألف جهاز حول العالم.

وبذلك أصبح نظام تشغيل "هارموني أو إس" هي الأسرع نموًّا في التاريخ.

وكشفت "هواوي" أن هذا النمو التاريخي يدفعها إلى تحسين نظام "هارموني أو إس" في 3 اتجاهات رئيسية، هي بنية النظام نفسه، والمحطات الطرفية الفائقة، واستخدامه الأجهزة المتعددة داخل نفس النظام.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,417
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,696
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,986
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,088

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة