صدق أو لا تصدق.. سجن ضابط تركي فاقد البصر بسبب تطبيق هاتفي!

اتهم بالإرهاب رغم أنه فَقَد يده اليمنى وسبابة يده اليسرى في انفجار قنبلة

أصدر القضاء التركي حُكمًا بالسجن على ضابط تركي سابق فاقد للبصر؛ بزعم استخدامه تطبيقًا هاتفيًّا.

الضابط المحكوم عليه بالسجن بلال كوناكتشي لديه إعاقة بصرية، وإعاقته كلية بنسبة 98%.

محكمة الاستئناف العليا حكمت بالسجن 7 سنوات و6 أشهر على "كوناكتشي" لاستخدامه تطبيق "بايلوك" الذي تقول الحكومة التركية إنه تطبيق خاص بحركة الخدمة التي تتهمها بتدبير محاولة انقلاب 2016.

ووفق جريدة "زمان" التركية المعارضة؛ فمن المثير أن ضابط الشرطة "كوناكتشي" متهم بالإرهاب؛ رغم أنه فَقَد كلتا عينيه ويده اليمنى وسبابة يده اليسرى، في انفجار قنبلة كانت موجودة أمام مدرسة في أزمير خلال العام 2009.

وبرغم أن "كوناكتشي" حصل على تقرير إعاقة بنسبة 98% من قِبَل مجلس صحة المعوقين في مستشفى جامعة إيجي، ولا يتمكن من استخدام هاتف يعمل باللمس لأنه أعمى، استند الحكم إلى تهمة استخدام تطبيق "بايلوك".

نائب حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، علّق على حكم سجن "كوناكتشي" من خلال تدوينة على "تويتر"، قائلًا: "أي قانون، وأي ضمير يوافق على سجن هذا الشخص؟ نتيجة لانفجار القنبلة، أصبح كوناكتشي معاقًا بنسبة 98٪. والآن أودع السجن لمدة 7.5 سنوات. زوجته وأولاده بائسون! أين العدل؟ أين العدل؟".