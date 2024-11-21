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"سبق" تسهم في العثور على "المريض الهارب" من "نفسية مكة"

أحد قراء الصحيفة تعرف على ملامحه من الخبر المنشور وأبلغ ذويه

أسهمت "سبق" في العثور على المريض نفسياً، الذي هرب من مستشفى النفسية بمكة المكرمة، قبل نحو 25 يوماً، حيث تم العثور عليه في منطقة الشميسي، ظهر اليوم، وكان بصحة وعافية.

وتلقت أسرة المريض اتصالاً هاتفياً عقب نشر "سبق" خبرًا صباح اليوم جدّدت فيه أسرته المناشدة، وتبين أن أحد قراء الصحيفة استطاع أن يعثر عليه في منطقة الشميسي غربي مكة المكرمة، بعدما تعرّف على صورته وملامحه من خلال الخبر المنشور، وقام بإبلاغ ذويه، الذين تسلّموه، وهو بصحة جيدة.

وقدّمت الأسرة شكرها لـ"سبق" على مساهمتها في العثور على مفقودها المتغيّب منذ 25 يوماً.

وكان المريض نفسياً عبدالله بن علي الحربي، البالغ من العمر 25 عاماً، قد اختفى قبل نحو 25 يوماً، عندما استعانت والدته بالجهات الأمنية في نقل ابنها من منزلها بقرية الزلال بمكة المكرمة، إلى مستشفى الصحة النفسية بالزاهر، فيما لاذ بالفرار بعد أن قامت الجهات الأمنية بدورها في إيداعه وتسليمه للمستشفى، والذي أكد عند مراجعة أسرته للاطمئنان عليه في نفس اليوم بأنه هرب قبل أن يخضع للتنويم، على حد قول أسرته.

وكانت "سبق" قد نشرت الأسبوع الماضي خبراً تحت عنوان: "هروب مريض نفسياً من مستشفى الصحة بمكة.. وأسرته تناشد البحث عنه".

ونشرت "سبق" خبرًا آخر نُشر صباح اليوم تحت عنوان: "25 يوماً من الاختفاء ولا أثر.. أسرة المريض نفسياً الهارب تجدد مناشدتها" حيث جددت فيه أسرة "الحربي" مناشدتها في العثور على ابنها المتغيب، بعد أن باءت محالاوتها على مدى الأيام الماضية بالفشل.

مكة المكرمة مستشفى النفسية بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تسهم في العثور على "المريض الهارب" من "نفسية مكة"
سبق

أسهمت "سبق" في العثور على المريض نفسياً، الذي هرب من مستشفى النفسية بمكة المكرمة، قبل نحو 25 يوماً، حيث تم العثور عليه في منطقة الشميسي، ظهر اليوم، وكان بصحة وعافية.

وتلقت أسرة المريض اتصالاً هاتفياً عقب نشر "سبق" خبرًا صباح اليوم جدّدت فيه أسرته المناشدة، وتبين أن أحد قراء الصحيفة استطاع أن يعثر عليه في منطقة الشميسي غربي مكة المكرمة، بعدما تعرّف على صورته وملامحه من خلال الخبر المنشور، وقام بإبلاغ ذويه، الذين تسلّموه، وهو بصحة جيدة.

وقدّمت الأسرة شكرها لـ"سبق" على مساهمتها في العثور على مفقودها المتغيّب منذ 25 يوماً.

وكان المريض نفسياً عبدالله بن علي الحربي، البالغ من العمر 25 عاماً، قد اختفى قبل نحو 25 يوماً، عندما استعانت والدته بالجهات الأمنية في نقل ابنها من منزلها بقرية الزلال بمكة المكرمة، إلى مستشفى الصحة النفسية بالزاهر، فيما لاذ بالفرار بعد أن قامت الجهات الأمنية بدورها في إيداعه وتسليمه للمستشفى، والذي أكد عند مراجعة أسرته للاطمئنان عليه في نفس اليوم بأنه هرب قبل أن يخضع للتنويم، على حد قول أسرته.

وكانت "سبق" قد نشرت الأسبوع الماضي خبراً تحت عنوان: "هروب مريض نفسياً من مستشفى الصحة بمكة.. وأسرته تناشد البحث عنه".

ونشرت "سبق" خبرًا آخر نُشر صباح اليوم تحت عنوان: "25 يوماً من الاختفاء ولا أثر.. أسرة المريض نفسياً الهارب تجدد مناشدتها" حيث جددت فيه أسرة "الحربي" مناشدتها في العثور على ابنها المتغيب، بعد أن باءت محالاوتها على مدى الأيام الماضية بالفشل.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
02:48 PM

"سبق" تسهم في العثور على "المريض الهارب" من "نفسية مكة"

أحد قراء الصحيفة تعرف على ملامحه من الخبر المنشور وأبلغ ذويه

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,324

أسهمت "سبق" في العثور على المريض نفسياً، الذي هرب من مستشفى النفسية بمكة المكرمة، قبل نحو 25 يوماً، حيث تم العثور عليه في منطقة الشميسي، ظهر اليوم، وكان بصحة وعافية.

وتلقت أسرة المريض اتصالاً هاتفياً عقب نشر "سبق" خبرًا صباح اليوم جدّدت فيه أسرته المناشدة، وتبين أن أحد قراء الصحيفة استطاع أن يعثر عليه في منطقة الشميسي غربي مكة المكرمة، بعدما تعرّف على صورته وملامحه من خلال الخبر المنشور، وقام بإبلاغ ذويه، الذين تسلّموه، وهو بصحة جيدة.

وقدّمت الأسرة شكرها لـ"سبق" على مساهمتها في العثور على مفقودها المتغيّب منذ 25 يوماً.

وكان المريض نفسياً عبدالله بن علي الحربي، البالغ من العمر 25 عاماً، قد اختفى قبل نحو 25 يوماً، عندما استعانت والدته بالجهات الأمنية في نقل ابنها من منزلها بقرية الزلال بمكة المكرمة، إلى مستشفى الصحة النفسية بالزاهر، فيما لاذ بالفرار بعد أن قامت الجهات الأمنية بدورها في إيداعه وتسليمه للمستشفى، والذي أكد عند مراجعة أسرته للاطمئنان عليه في نفس اليوم بأنه هرب قبل أن يخضع للتنويم، على حد قول أسرته.

وكانت "سبق" قد نشرت الأسبوع الماضي خبراً تحت عنوان: "هروب مريض نفسياً من مستشفى الصحة بمكة.. وأسرته تناشد البحث عنه".

ونشرت "سبق" خبرًا آخر نُشر صباح اليوم تحت عنوان: "25 يوماً من الاختفاء ولا أثر.. أسرة المريض نفسياً الهارب تجدد مناشدتها" حيث جددت فيه أسرة "الحربي" مناشدتها في العثور على ابنها المتغيب، بعد أن باءت محالاوتها على مدى الأيام الماضية بالفشل.

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