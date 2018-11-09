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والدة "طفل حائل" صاحب القصيدة لـ "سبق": تواضع ولي العهد لم يسبب له إرباكاً.. وكتب كلماتها بنفسه

قالت: سعادته لا توصف بالسلام على الأمير

تفاعل المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو لإلقاء طفل قصيدة أمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته لأسرة "السبهان" في منطقة حائل، على هامش زيارة سموه رفقة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة.

وألقى الطفل ماجد بن سلمان بن فهد السبهان، وعمره 12 عاماً، ويدرس بالصف الأول المتوسط قصيدة ترحيبية بولي العهد، قال فيها:

حايل ترحب بالملك سلمان كلن من الفرحة يهلي به
يا مرحباً في حامي الأوطان الله يحقق له مطاليبه
محمد ولي عهده عزيز الشان رمز الكرم والجود والطيبه
كن السماء هلت مطر هتان بقدوم أهل العز والهيبه
المملكة هي أطهر البلدان دستورنا بالحق نمشي به
الله يديم الأمن والإيمان أرض الوطن دايم نماري به

وقالت والدة الطفل السيدة تغريد القويعي لـ "سبق" عن القصيدة: "عندما علم ماجد بزيارة ولي العهد لمنزلنا طلب أن يلقي قصيدة ترحيبية لسمو ولي العهد فكتب كلماتها، ولكن نقحها له صديق والده الشاعر صقر السلوة".

وأشارت إلى أن "ماجد" لم يشعر بأي رهبة أو ارتباك أثناء إلقائه القصيدة، لافتة إلى أن: "تواضع ولي العهد لم يسبب أي إرباكاً لوقوف ماجد أمامه وإلقاء قصيدته الترحيبية".

وأضافت والدة الطفل: "سعادة ماجد لا توصف بالسلام على سموه وخصوصاً كلمات الثناء منه والدعاء له بالتوفيق".

وأظهر مقطع الفيديو المتداول سعادة ولي العهد بقصيدة الطفل ماجد، ووقوفه بكل تواضع وأبوية للسلام على الطفل وتقبيل جبينه في مشهد لقي استحسان المغردين.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى حائل جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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والدة "طفل حائل" صاحب القصيدة لـ "سبق": تواضع ولي العهد لم يسبب له إرباكاً.. وكتب كلماتها بنفسه
سبق

تفاعل المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو لإلقاء طفل قصيدة أمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته لأسرة "السبهان" في منطقة حائل، على هامش زيارة سموه رفقة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة.

وألقى الطفل ماجد بن سلمان بن فهد السبهان، وعمره 12 عاماً، ويدرس بالصف الأول المتوسط قصيدة ترحيبية بولي العهد، قال فيها:

حايل ترحب بالملك سلمان كلن من الفرحة يهلي به
يا مرحباً في حامي الأوطان الله يحقق له مطاليبه
محمد ولي عهده عزيز الشان رمز الكرم والجود والطيبه
كن السماء هلت مطر هتان بقدوم أهل العز والهيبه
المملكة هي أطهر البلدان دستورنا بالحق نمشي به
الله يديم الأمن والإيمان أرض الوطن دايم نماري به

وقالت والدة الطفل السيدة تغريد القويعي لـ "سبق" عن القصيدة: "عندما علم ماجد بزيارة ولي العهد لمنزلنا طلب أن يلقي قصيدة ترحيبية لسمو ولي العهد فكتب كلماتها، ولكن نقحها له صديق والده الشاعر صقر السلوة".

وأشارت إلى أن "ماجد" لم يشعر بأي رهبة أو ارتباك أثناء إلقائه القصيدة، لافتة إلى أن: "تواضع ولي العهد لم يسبب أي إرباكاً لوقوف ماجد أمامه وإلقاء قصيدته الترحيبية".

وأضافت والدة الطفل: "سعادة ماجد لا توصف بالسلام على سموه وخصوصاً كلمات الثناء منه والدعاء له بالتوفيق".

وأظهر مقطع الفيديو المتداول سعادة ولي العهد بقصيدة الطفل ماجد، ووقوفه بكل تواضع وأبوية للسلام على الطفل وتقبيل جبينه في مشهد لقي استحسان المغردين.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
01:55 AM
اخر تعديل
09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
03:07 AM

والدة "طفل حائل" صاحب القصيدة لـ "سبق": تواضع ولي العهد لم يسبب له إرباكاً.. وكتب كلماتها بنفسه

قالت: سعادته لا توصف بالسلام على الأمير

A A A
ياسر نجدي - الرياض
3
6,322

تفاعل المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو لإلقاء طفل قصيدة أمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته لأسرة "السبهان" في منطقة حائل، على هامش زيارة سموه رفقة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة.

وألقى الطفل ماجد بن سلمان بن فهد السبهان، وعمره 12 عاماً، ويدرس بالصف الأول المتوسط قصيدة ترحيبية بولي العهد، قال فيها:

حايل ترحب بالملك سلمان كلن من الفرحة يهلي به
يا مرحباً في حامي الأوطان الله يحقق له مطاليبه
محمد ولي عهده عزيز الشان رمز الكرم والجود والطيبه
كن السماء هلت مطر هتان بقدوم أهل العز والهيبه
المملكة هي أطهر البلدان دستورنا بالحق نمشي به
الله يديم الأمن والإيمان أرض الوطن دايم نماري به

وقالت والدة الطفل السيدة تغريد القويعي لـ "سبق" عن القصيدة: "عندما علم ماجد بزيارة ولي العهد لمنزلنا طلب أن يلقي قصيدة ترحيبية لسمو ولي العهد فكتب كلماتها، ولكن نقحها له صديق والده الشاعر صقر السلوة".

وأشارت إلى أن "ماجد" لم يشعر بأي رهبة أو ارتباك أثناء إلقائه القصيدة، لافتة إلى أن: "تواضع ولي العهد لم يسبب أي إرباكاً لوقوف ماجد أمامه وإلقاء قصيدته الترحيبية".

وأضافت والدة الطفل: "سعادة ماجد لا توصف بالسلام على سموه وخصوصاً كلمات الثناء منه والدعاء له بالتوفيق".

وأظهر مقطع الفيديو المتداول سعادة ولي العهد بقصيدة الطفل ماجد، ووقوفه بكل تواضع وأبوية للسلام على الطفل وتقبيل جبينه في مشهد لقي استحسان المغردين.

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