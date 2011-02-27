"HSBC": وافدو السعودية يتقاضون خامس أعلى راتب عربياً

متوسط الدخل السنوي للمغترب نحو 116.7 ألف دولار سنوياً!

حلّت السعودية في المرتبة الخامسة عربياً، والـ22 عالمياً بتصنيف الدول التي يتقاضى فيها المغتربون أعلى دخل؛ وذلك وفقاً لمسح أجراه مصرف "HSBC".

ووفقاً للمسح، الذي شَمِلَ نحو 28 ألف مغترب في نحو 159 بلداً؛ فقد بلغ متوسط الدخل السنوي للوافدين المقيمين في السعودية نحو 116.7 ألف دولار سنوياً!

وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية: بحسب "HSBC"؛ فقد جاءت إمارة دبي في المركز الأول عربياً والـ11 عالمياً؛ إذ وصل متوسط دخل المغترب فيها إلى نحو 138.2 ألف دولار سنوياً؛ في حين حلت العاصمة القطرية الدوحة في المركز الثاني عربياً والـ15 عالمياً، بمتوسط دخل بلغ 131.4 ألف دولار.

من ناحيتها، احتلت إمارة أبو ظبي المركز الثالث عربياً والـ16 عالمياً؛ حيث يتقاضى المقيم فيها -وفق ما أشار إليه التقرير- متوسط دخل يصل إلى نحو 127.5 ألف دولار، فيما حلت الكويت في المرتبة السابعة عشرة عالمياً والرابعة عربياً؛ حيث بلغ متوسط الدخل السنوي للمغتربين المقيمين فيها نحو 123 ألف دولار سنوياً! وجاءت العاصمة السعودية الرياض في المرتبة الخامسة عربياً بعد الكويت، والـ22 عالمياً، بمتوسط دخل يبلغ 116.7 ألف دولار، ومن بعدها العاصمة العمانية مسقط بمتوسط بلغ 113.7 ألف دولار.

وأظهر المسح أن كلاً من العاصمة البحرينية المنامة، والعاصمة المصرية القاهرة، اللتين حلّتا في المركزين الثامن والتاسع على التوالي؛ يتقاضى فيهما المغتربون دخلاً دون المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 99.9 ألف دولار سنوياً؛ حيث أفاد بأن المقيمين يحصلون فيهما على 88.8 ألف دولار و81.9 ألف دولار على التوالي.

عالمياً

وكان اللافت في تقرير "HSBC" تَصَدّر مومباي (أكبر مدينة في الهند) المشهد بأكمله؛ إذ حلت في المركز الأول عالمياً لجهة المدن التي يحقق فيها المغتربون أعلى دخل؛ حيث يتجاوز دخل المقيم هناك 217 ألف دولار، متفوقة بذلك على سان فرانسيسكو الأمريكية التي حلت في المركز الثاني عالمياً بمتوسط دخل بلغ 207.227 ألف دولار، ثم زيورخ السويسرية بـ206.875 ألف دولار.

آسيويا

وكانت مومباي واحدة من 4 مدن آسيوية في العشرة الأوائل من المدن الأعلى أجراً للوافدين، وهي شنغهاي الصينية، (202.211 دولار)، وجاكرتا الإندونيسية (152.589 دولار)، وهونغ كونغ (148.410 ألف دولار).

وإلى جانب هذه المدن الآسيوية، برزت المدن الغربية التي احتلت المراكز العشرة الأولى؛ وهي: سان فرانسيسكو (207.227 دولار)، وزيورخ (206.875 دولار)، وجنيف (184.942 دولار)، ونيويورك (240.182 دولار)، ولوس أنجلوس (161.161 دولار)، وباريس (160.602 دولار).

أسوأ الدول

في المقابل، صُنّفت نحو 21 مدينة تحت المعدل العالمي؛ إذ برزت أدنبرة في ذيل القائمة كأسوأ دولة بالنسبة لدخل الوافدين؛ حيث يبلغ متوسط دخل المقيمين في العاصمة الاسكتلندية نحو 56.250 ألف دولار سنوياً.

وبالإضافة إلى النظر في الوضع المالي للوافدين؛ بحَث المسح في أمور أخرى، بما في ذلك الأمن الوظيفي، والتوازن في الحياة العملية، ونوعية الحياة، والتسامح، وتكاليف المدرسة؛ من أجل وضع جدول دوري لأفضل البلدان التي تهاجر إليها.