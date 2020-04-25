"تعليم شقراء" تطلق "الصوت النديّ 2" في التلاوة.. والجوائز 13 ألفاً

المسابقة تقام برعاية "أوقاف البواردي" وتشتمل على 3 مراحل

يطلق النشاط الطلابي بإدارة التعليم بمحافظة شقراء النسخة الثانية من مسابقة "الصوت الندي في تلاوة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك 1441هـ،" برعاية من أوقاف ‏عبدالله بن عبدالكريم البواردي.

وتتكون المسابقة من ثلاث مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى استقبال المشاركات، وتشمل الثانية طرح المشاركات المتأهلة بقرار لجنة التحكيم للتصويت، وتتمثل المرحلة النهائية في إعلان النتائج.

ويحصل الفائز الأول على جائزة قدرها ثلاثة آلاف ريال، والثاني على ألفي ريال، والثالث على ألف ريال، ويحصل بقية المتأهلين من الرابع وحتى العاشر على 500 ريال، ويحصل جميع المشاركين، من المتأهلين، على كوبونات شراء مجانية.

وقدم مدير التعليم في محافظة شقراء‏ ‏الدكتور خالد بن محمد الشبانة عن شكره وتقديره للمهندس عبدالرحمن بن ‏عبدالله البواردي على موافقة الأوقاف لرعاية المسابقة، ودعمهم لها.

يُذكر أن مسابقة الصوت الندي في تلاوة القرآن الكريم أقيمت نسختها الأولى عام 1439 في جامع الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، وتعود اليوم في شهر رمضان المبارك تماشياً مع توجهات وزارة التعليم بطرح مسابقات نافعة للطلاب والطالبات في التلاوة والحفظ، ومسابقات علمية ومسابقات في تعزيز القيم الوطنية في شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية بما يشغل أوقات الطلاب والطالبات بالنفع والفائدة.