أمطار الـ 36 ساعة المقبلة .. الحصيني يرسم خريطة الهطولات

قال: من مكان إلى آخر خفيفة لمتوسطة مع رياح مغبرة

توقّع المتخصص في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة -إن شاء الله- خلال الـ "36" ساعة المقبلة من مساء اليوم السبت إلى يوم غد الأحد.

وقال: الأمطار متوقعة على "أجزاءٍ" من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وحائل والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات، وغرب القصيم مع رياح مثيرة للغبار.