أمطار الـ 36 ساعة المقبلة .. الحصيني يرسم خريطة الهطولات
قال: من مكان إلى آخر خفيفة لمتوسطة مع رياح مغبرة
توقّع المتخصص في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة -إن شاء الله- خلال الـ "36" ساعة المقبلة من مساء اليوم السبت إلى يوم غد الأحد.
وقال: الأمطار متوقعة على "أجزاءٍ" من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وحائل والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات، وغرب القصيم مع رياح مثيرة للغبار.
أمطار الـ 36 ساعة المقبلة .. الحصيني يرسم خريطة الهطولات
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-02-15
توقّع المتخصص في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة -إن شاء الله- خلال الـ "36" ساعة المقبلة من مساء اليوم السبت إلى يوم غد الأحد.
وقال: الأمطار متوقعة على "أجزاءٍ" من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وحائل والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات، وغرب القصيم مع رياح مثيرة للغبار.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
10:23 AM
أمطار الـ 36 ساعة المقبلة .. الحصيني يرسم خريطة الهطولات
توقّع المتخصص في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة -إن شاء الله- خلال الـ "36" ساعة المقبلة من مساء اليوم السبت إلى يوم غد الأحد.
وقال: الأمطار متوقعة على "أجزاءٍ" من مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنوّرة وحائل والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات، وغرب القصيم مع رياح مثيرة للغبار.